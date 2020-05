Un celebru fotbalist uimește lumea cu o mărturie pe Instagram: "Am avut 60 de zile coronavirus fără să ştiu. Într-o zi, am simţit ceva la plămâni"

“Am avut 60 de zile coronavirus în organism fără să ştiu. Am avut ceva simptome în perioada 8-15 martie. În timp ce făceam sport acasă am simţit ceva la plămâni. Mi-au spus să stau în carantină şi că va trece în 20 de zile. Poate că virusul se îndrăgostise. Ieri am primit rezultat negativ după test. Sunt ca nou”, a spus Caceres.