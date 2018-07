BREAKING NEWS! Ghinion uriaș pentru Simona Halep & co. la tragerea la sorți a meciurilor din turul I de la Fed Cup. Jucăm cu cea mai tare națională

Cehia - România, în turul I a Grupei Mondiale la Fed Cup! Meciul ”tricolorelor” este cu atât mai dificil cu cât se va disputa în deplasare (9-10 februarie 2019), acesta fiind avantajul țărilor care dispută finala din 2018, Cehia și Statele Unite. Celelalte trei partide din turul 1 sunt SUA - Australia, Franța - Belgia și Belarus - Germania.

