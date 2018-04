Gigi Becali, anunț bombă după alegerile de la FRF: ”M-am retras oficial de la FCSB!”. Cine va conduce clubul roș-albastru

Alegerile de la FRF, în urma cărora Răzvan Burleanu a câștigat un nou mandat în fruntea fotbalului românesc, au căzut ca un trăsnet pentru patronul FCSB, Gigi Becali. Susținător declarat al lui Ionuț Lupescu, cel care a pierdut categoric lupta electorală cu Burleanu, Becali a luat o decizie radicală și a anunțat că s-a retras oficial din toate funcțiile pe care le ocupa la FCSB.

Într-o intervenția la emisiunea ”Sinteza zilei” de la Antena 3, patronul lui FCSB a anunţat că nu îşi doreşte să se mai implice la echipa antrenată de Nicolae Dică, toate acestea după ce Răzvan Burleanu a fost reales preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal.

”Imediat după ce a ieșit Burleanu am trimis o hârtie la clubul Steaua, pe care îl patronam eu și familia mea, și am decis să mă retrag din fotbal. Am dat act la club, toate acțiunile mele vor fi preluate de nepoți. Eu nu mai am nicio legătură cu Steaua. O să rămân părintele fondator. Voi merge la meciuri, dar atâta timp cât se întâmplă ceea ce se întâmplă în fotbal, eu nu mai am de a face.

Nepotul meu Vasile Geambazi va lua cheile de la mine. Atât timp cât se întâmplă ce se întâmplă în fotbal, când e votat un om ca Burleanu, eu nu mai am de-a face. Am luat această hotărâre. Mâine apare comunicatul. Clubul va trimite la Federație și la Ligă hotărârea mea, ca să nu mai fiu considerat factor de decizie la Steaua. Asta am decis, după ce a ieșit Burleanu președinte. Dacă vreți este și un protest, dacă ne comandă fotbalul feminin și futsalul…Nu mai vreau să mă pronunț și să fac păcate.”, a spus Becali

Gigi Becali pare acum mai serios ca niciodată în hotărârea sa de a se retrage din fotbal, însă nu e prima oară când iese public cu o astfel de amenințare. Ultimul episod al retragerii lui Becali din fotbal s-a petrecut în urmă cu trecută cu două săptămâni. Imediat după meciul FCSB - CSM Poli Iași, Gigi Becali a ieșit la atac, și-a distrus fotbaliștii, și-a criticat antrenorul și, ca de obicei în momentele dificile, a anunțat că e posibil să se retragă.

Gigi Becali n-a fost încântat de evoluția celor de la FCSB în fața formației CSM Poli Iași (scor 1-0), declarând că este inadmisibil ca formația sa să fie dominată, pe teren propriu, în condițiile în care beneficiază de superioritate numerică. La cald, Becali a vorbit despre retragerea din fotbal.

”Sunt atât de amărat... Când te domină Iași în 10 oameni, ce să mai spun. Asta e echipa. Nu ai cum să rămâi pe primul loc cu jocul ăsta. Am dat 5 milioane pe Coman și Nedelcu și nu merită. La Benzar se vede valoarea, dar joacă doar când vrea. O să iau două pachete de țigări când merg la echipă și o să le dau câte unul fiecăruia, lui Coman și Benzar. Să văd dacă le-am nimerit marca favorită. Ovidiu Popescu joacă de doi ani la Steaua și dă mingi numai la adversar. E atât de speriat. Budescu e singurul care joacă. Nu FCSB e pe locul 1, ci Budescu. Fără el nu făceam nimic. Suntem morți fără el. O să văd la finalul sezonului dacă mai stau în fotbal. Nu sunt obișnuit să fiu batjocorit în halul ăsta, să mă domine Iași acasă. Nu mai înțeleg nimic”, a spus Becali la TV Digi Sport.

Fanii lui Gigi Becali și cei ai FCSB ar trebui să stea însă liniștiți. Gigi Becali nu se va retrage din cauza unui meci. În trecutul apropiat, mai precis în urmă cu nici două luni, după ce echipa sa a fost umilită de Lazio Roma, Gigi Becali era la fel de supărat și de pornit pe retragere.

”O să vedem cât mai stau și eu în fotbal că poate mă retrag. Îmi fac păcate, mă cert cu lumea, poate-mi văd de treaba mea și îl las pe Talpan și cu asta basta. Nu mai vreau, nu mai, gata... nu cred că mai are rost. Dacă în doi ani pot să fac bani, să câștig din fotbal, bine. Dar dacă nu câștig bani, gata. Nu mai pun prea mult suflet, nu mă mai cert cu nimeni. Dacă nu, la revedere, tata! Si un euro să fie în plus. Daca nu, i-o dau lui Talpan cu Lăcătuș și cu Iovan", a spus Becali după acel 1-5 cu Lazio

Gigi Becali avea să se ”retragă” și în 2016, după ce echipa sa era fost umilită de Astra Giurgiu și pierdea titlul în Liga 1.

“Nu mă mai interesează fotbalul. Nu ştiu ce să spun. Sunt resemnat. Văd ce fac, cum, o să fac o strategie, o să rămân în fotbal aşa… cu un proiect d-ăsta… să ne distrăm. O să ies definitiv. Să văd cum găsesc portiţa! Şi ce dacă mi-a adus bucurii fotbalul? Am câstigat ani de viaţă? Nu”, a declarat Becali atunci.

Ce a urmat după acel eșec: alte milioane investite și ulterior scoase din meciurile FCSB-ului din Europa League.

Și mai decis a fost Gigi Becali să renunțe la Steaua/FCSB în 2015, atunci când era gata să bage clubul în insolvență. Într-un moment în care echipa lui Rădoi era praf și pulbere în preliminarii, Becali a ieșit cu amenințări fără precedent.

”Fotbal înseamnă dacă fac bani. Daca nu fac bani, mă retrag! Mi-am dat seama ca e deșertăciune daca nu fac bani. Eu nu mai stau in fotbal daca nu fac ban. Acum mai sunt 10 milioane de euro în cont, bani care ne mai țin un an și jumatate, doi. Dar, după aia, eu nu mai bag bani din buzunarul meu. Si atunci, nu trebuie să intri în insolvență? Cand se cheltuiesc banii astia din cont, eu bani de la mine nu mai dau, sa fie clar! La Steaua, eu vreau sa castig bani, atat! Nu e normal așa?”.

Chiar dacă Steaua lui Rădoi a avut atunci un sezon dezastruos, ratând calificarea în grupele Europa League, Becali nu a renunțat. L-a readus pe Reghecampf și a băgat milioane în jucători.