David Popovici participă la 4 probe la Campionatele Naționale de la Otopeni. Când începe competiția

David Popovici revine după 8 luni de la Jocurile Olimpice şi s-a înscris la patru probe la Campionatele Naţionale: 50 metri liber, 100 metri liber, 200 metri liber și 100 metri fluture.

David Popovici revine după 8 luni de la Jocurile Olimpice și s-a înscris la patru probe la Campionatele Naționale! Tânărul înotător va concura alături și de alți sportivi importanți ai înotului românesc, precum Vlad Stancu, Vlad Mihalache, Denis Popescu și Daria Silișteanu, urmând ca toți să facă senzație cu adevărat în bazin.

Campionul olimpic s-a înscris la 50 metri liber, 100 metri liber, 200 metri liber și 100 metri fluture, iar fanii așteaptă cu sufletul la gură să îl urmărească.

Când încep Campionatele Naționale de înot

David Popovici revine după 8 luni de la Jocurile Olimpice!

David Popovici se va număra printre cei 600 de sportivi de la 92 de cluburi prezenţi la competiţia de la Otopeni care vor se va desfășura locchiar în această săptămână în perioada 9 - 13 aprilie.

Dublu campion european, mondial și olimpic la înot, David Popovici va debuta miercuri dimineață, în seriile probei de 50 metri liber, urmând ca în sesiunea de seară să participe și la finală.

Joi, sportivul va fi prezent la proba de 200 metri liber, iar sâmbătă vor avea loc seriile și finala de la 100 metri liber.

Duminică, David Popovici va fi la startul seriilor și finalei de 100 metri fluture masculin.

„Toți sportivii valoroși ai natației vor fi la Otopeni, la Campionatul Național. Aceste 5 zile de competiție sunt cele mai importante ale anului pentru sportivi, dar apoi devin mai puțin importante, odată ce ei se califică la competițiile internaționale.

Avem si juniori la prima participare la o asemenea competiție, ne dorim ca ei să scape de emoții sau să le transforme în emoții constructive”, a spus Camelia Potec, președinte Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, potrivit Antena Sport.

Cum s-a pregătit David Popovici pentru Mondialele din Singapore

În urmă cu aproximativ 3 săptămâni, campionul a povestit prin ce pregătire riguroasă a trecut pentru Mondialele din Singapore.

Sportivul a fost la un cantonament de mare altitudine în Turcia, acolo unde și-a încărcat bateriile după ce a participat la Jocurile Olimpice și a obținut aurul la 200 m liber și bronzul la 100 m liber.

În 2025, David Popovici va participa la trei competiții extrem de importante.

„Ieri m-am întors. Am mers în afară pentru că noi nu avem centru de pregătire la altitudine. Am stat 3 saptamani în Turcia, la peste 2 000 metri. Voi avea 2 competiţii până în Mondiale care sunt pentru mine cele mai importante. Campionatul naţional unde nu am lipsit aproape niciodată, dar şi europenele sub 23 de ani. Apoi, voi merge Mondialele în Singapore” povestea acesta la jumătatea lunii martie potrivit sursei citate anterior.

