Tricolorii, în căutarea primei victorii! Polonia vs. România se vede liveVIDEO pe Antena 1 și Antena PLAY, de la ora 21:45!

Confruntarea Polonia - România, din etapa a treia a Ligii Națiunilor 2026, va putea fi urmărită și în format LIVE VIDEO+text și pe a1.ro!
La Varșovia, ”tricolorii” vor încerca să obțină primele puncte din competiție, după ce în primele două meciuri au pierdut cu contra Suediei, cu 1-2 la Solna, și cu 2-4 cu Bosnia, la București, pe Arena Națională.
Pentru selecționerul Gheorghe Hagi duelul cu naționala leșilor va reprezenta o nouă șansă de a corecta erorile din evoluțiile de până acum. La ultima conferință de presă, „Regele” a luat întreaga vină asupra sa și a explicat motivul pentru care a ales să schimbe întreaga echipă, la duelul cu bosniacii.
Disputa dintre Polonia – România va fi arbitrată de elveţianul Urs Schnyder
Meciul dintre Polonia şi România, din etapa a treia Nations League, va fi condusă de la centru de elveţianul Urs Schnyder.
În vârstă de 40 de ani, Urs Schnyder va fi ajutat de asistenţii Marco Zürcher și Benjamin Zürcher, în timp ce al patrulea oficial va fi Sven Wolfensberger, potrivit uefa.com. Şi în camera VAR se vor afla arbitri din Elveţia: Fedayi San și Michele Schmolzer.
Până acum, Urs Schnyder a mai arbitrat două meciuri în care a fost implicată o echipă din România, de fiecare dată fiind vorba de CFR Cluj. Primul a avut loc în 2021, când CFR Cluj a pierdut după prelungiri meciul cu Borac Banja Luka, dar s-a calificat mai departe. Un an mai târziu, elveţianul a condus meciul dintre FC Ballkani şi CFR Cluj din grupele Conference League, încheiat la egalitate, scor 1-1.
Polonia - România | Istoria confruntărilor
România - Polonia 2-1, preliminariile pentru EURO 1996
Polonia - România 0-0, preliminariile pentru EURO 1996
România - Polonia 1-1, meci amical în 2000
Polonia - România 1-2, meci amical în 2002
Polonia - România 0-1, meci amical în 2009
Polonia - România 4-1, meci amical în 2013
România - Polonia 0-3, preliminariile pentru Cupa Mondială 2018
Polonia - România 3-1, preliminariile pentru Cupa Mondială 2018
Lotul României pentru meciul cu Polonia. Louis Munteanu s-a accidentat și a ieșit din lot
Selecționerul Gheorghe Hagi se confruntă cu mai multe probleme de lot. Louis Munteanu s-a accidentat la antrenamentul de miercuri și nu va mai putea evolua în ultimele două partide.
Portari: Ionuț Radu (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto Hindrich (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin Cojocaru (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);
Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony Strata (Vitoria Guimaraes | Portugalia, 1/0), Andrei Coubiș (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu Drăgușin (Fiorentina | Italia, 30/1), Bogdan Racovițan (Rakow | Polonia, 5/0), Virgil Ghiță (Hannover 96 | Germania, 10/1), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei Borza (Corum | Turcia, 2/0)
Mijlocași: Tudor Băluță (Universitatea Craiova, 14/0), Marius Marin (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan Marin (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova, 39/4), Cătălin Cîrjan (Dinamo, 2/0);
Atacanți: Dennis Man (PSV | Olanda, 45/11), Olimpiu Moruțan (Rapid 1923, 18/1), Ianis Hagi (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin Mihăilă (Rizespor | Turcia, 36/5), Florin Tănase (Omonia | Cipru, 28/5), Daniel Bîrligea (Frosinone | Italia, 9/2).
Programul României din Liga Națiunilor! Toate meciurile naţionalei se văd exclusiv la Antena 1 și pe AntenaPLAY.
Tricolorii vor disputa nu mai puţin de 4 meciuri în doar 11 zile, ȋntâlnind selecţionatele Suediei, Bosniei și Poloniei în drumul spre EURO. Iată programul complet:
Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Suedia – România 2-1
Luni, 28 septembrie, ora 21:45: România – Bosnia-Herţegovina 2-4
Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Polonia – România
Luni, 5 octombrie, ora 21:45: România– Suedia
Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: România – Polonia
Marţi, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herţegovina – România
Până în 2028, toate meciurile naționalei României se văd exclusiv la Antena 1 şi în AntenaPLAY. Antena 1 este prima televiziune comercială din România care transmite FIFA World Cup, consolidându-și poziția de destinație principală pentru cele mai importante evenimente sportive și de entertainment. După ediția din 2026, Antena va transmite și FIFA World Cup 2030, devenind casa Mondialului în România pentru următoarele două ediții.Gigi Becali avea cu totul alt plan pentru terenurile care l-au făcut bogat. Ce voia să facă, de fapt, cu ele... Diseară, Polonia – România, la Antena 1. Ce trebuie să știi înaintea meciului în care tricolorii caută revanșa...