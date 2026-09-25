Suedia - România, liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY, de la ora 21:45! Iată echipele de start!

România întâlnește Suedia în primul meci oficial cu Gică Hagi pe banca tricolorilor după revenirea la naţională, ce contează pentru prima etapă din Nations League 2026, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, de la ora 21:45.

Publicat: Vineri, 25 Septembrie 2026, 20:03 | Actualizat Vineri, 25 Septembrie 2026, 20:35

Primul meci oficial al lui Gică Hagi în noul mandat de selecționer | sursa foto:hepta.ro

Confruntarea Suedia – România, din prima etapă a Ligii Națiunilor 2026, va putea fi urmărită și în format LIVE VIDEO+text și pe a1.ro! VEZI AICI LIVE VIDEO DISPUTA!

Echipele de start:

SUEDIA: Johansson - Stroud, Starfelt, Lindelof (căpitan) - Holm, Bergvall, Bernhardsson, Ayari, Gudmundsson - Gyokeres, Isak. Rezerve: Tornqvist, Ellborg, Mellberg, Gudmundsson, Svensson, Nygren, Walemark, Swedberg, Ekdal, Karlstrom, Larsson, Skoglund.

ROMÂNIA: Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, R. Marin, Băluță, Bancu - I. Hagi (căpitan) - Man, Munteanu. Rezerve: Hindrich, Cojocaru, Borza, Olaru, Stanciu, Mihăilă, Burcă, Screciu, Tănase, M. Ilie, Dragomir, Eissat.

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După cele două amicale din luna iunie, cu Georgia (1-1), respectiv Țara Galilor (2-1), selecționerul Gică Hagi (61 de ani) se află în fața primului meci oficial din actualul mandat pe banca naționalei României.

Se anunță o partidă dificilă pentru "tricolori", care vor da piept cu o națională care a fost prezentă la Cupa Mondială 2026.

Gheorghe Hagi, înaintea primului meci oficial din noul mandat: Trebuie să construim o mentalitate de învingători!

La conferința de presă premergătoare partidei, Regele a vorbit despre obiectivele echipei naționale și a lăudat selecționata adversă.

„Trebuie să câștigăm. Asta e mentalitatea. Ce vom face, vom vedea. Obiectivul e să mergem să câștigăm oriunde. Asta e direcția. România trebuie să construiască o mentalitate de învingător.

Jucăm cu echipe foarte bune, două au fost la Mondial. Cealaltă are un lot foarte bun. Trebuie să fim competitivi. Adversarii sunt valoroși, dar și noi suntem valoroși. Și noi avem jucători care au fost la Campionatele Europene. Trebuie să câștigăm. Și cred că putem fi competitivi”, a declarat Gică Hagi, la conferinţa de presă dinaintea anunţării lotului.

Istoria confruntărilor directe dintre România și Suedia. CM din 1994, o tristă amintire pentru tricolori

Partida din această seară va fi cea de-a 12-a dispută dintre România şi Suedia şi a 6-a într-un meci oficial. În întâlnirile oficiale, selecționata noastră s-a impus în cele două dueluri din preliminariile EURO 84, în timp ce Suedia a câştigat ambele partide din preliminariile EURO 2020.

Al cincilea şi cel mai cunoscut meci oficial dintre cele două naţionale rămâne cel din sferturile de finală de la Cupa Mondială 1994, când suedezii s-au impus la loviturile de departajare.

Lotul României convocat de Gheorghe Hagi pentru partidele din Liga Națiunilor

Selecționerul a anunțat în dimineața zilei de joi, 24 septembrie, lotul care va face deplasarea la Stockholm. Din cei 32 de fotbaliști convocați, nouă rămân la Mogoșoaia: Daniel Bîrligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan.

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3).

Programul României din Liga Națiunilor! Toate meciurile naţionalei se văd exclusiv la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Tricolorii vor disputa nu mai puţin de 4 meciuri în doar 11 zile, ȋntâlnind selecţionatele Suediei, Bosniei și Poloniei în drumul spre EURO. Iată programul complet:

Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Suedia – România

Luni, 28 septembrie, ora 21:45: România – Bosnia-Herţegovina

Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Polonia – România

Luni, 5 octombrie, ora 21:45: România– Suedia

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: România – Polonia

Marţi, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herţegovina – România

Până în 2028, toate meciurile naționalei României se văd exclusiv la Antena 1 şi în AntenaPLAY. Antena 1 este prima televiziune comercială din România care transmite FIFA World Cup, consolidându-și poziția de destinație principală pentru cele mai importante evenimente sportive și de entertainment. După ediția din 2026, Antena va transmite și FIFA World Cup 2030, devenind casa Mondialului în România pentru următoarele două ediții.