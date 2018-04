Simona Halep, ca Real Madrid! Liderul WTA a revenit de la 0-1 la seturi și a câștigat meciul cu Magdalena Rybarikova de la Stuttgart

Simona Halep a avut nevoie de aproape două ore pentru a-și trece în palmares prima victorie pe zgură în circuitul WTA în 2018. Liderul mondial a început meciul greu, pierzându-și serviciul încă din game-ul inaugural. A urmat un re-break și meciul s-a dus cap ca cap până la 3-3. Acolo, Rybarikova a făcut break-ul care avea să fie decisiv pentru setul I.

Setul secund a început la fel de greu pentru Halep. Aceasta și-a pierdut serviciul și slovaca a servit pentru 3-1. Din acel moment, liderul WTA și-a impus jocul și, cu trei break-uri consecutive a închis setul la 6-2.Decisivul a fost similar cu primele două seturi. Simona Halep a pierdut prima la serviciu, dar a revenit și a recuperat break-ul. Mai mult, la 2-2 Halep a forțat și a luat break-ul care în final i-a adus și victoria cu 6-3 în decisiv.

The World No. 1 is on to the @PorscheTennis quarterfinal!@Simona_Halep comes back to top Rybarikova 4-6, 6-2, 6-3! pic.twitter.com/oG2stIPulv