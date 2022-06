iFight HEROES "Marea Confruntare", live pe AntenaPLAY de la 19:30 şi pe Antena 1 de la 23:30

"Bombardierul" Pascu s-a amuzat pe seama adversarului său înainte să se bată în cuşca de MMA: "Are niște picioare mai mari decât ale mele și laba piciorului e foarte mare! Cred a de asta îi zice Mutantul", s-a amuzat Pascu.

"Eu sunt Mutantul din X-Men. Nu sunt om, sunt super erou!", a replicat francezul Jonathan Bosuku.

iFight HEROES "Marea Confruntare" va fi LIVE VIDEO pe AntenaPLAY, de la ora 19:30, şi pe Antena 1, de la 23:30

Gala iFight HEROES reunește câteva din cele mai mari nume din MMA. Fight card-ul de la iFight HEROES de pe 24 iunie 2022. Luptele se văd live pe AntenaPLAY:

1. 84kg Radu Zarioiu 🇷🇴 vs Laurențiu Bucă 🇷🇴

2. 100kg Mădălin Pîrvulescu 🇷🇴 vs Lorenzo Stoica 🇷🇴

3. HWGP Zsolt Balla 🇷🇴 vs Florin Dănilă 🇷🇴

4. HWGP Janos Csukas 🇷🇴 vs Alin Constantinescu 🇷🇴

5. 84kg Alin Chirilă 🇷🇴 vs Alexandru Curcudel 🇷🇴

6. 70kg Cristian Iorga 🇷🇴 vs Denis Crețu 🇲🇩

7. 70kg Florin Pîrtea 🇷🇴 vs Mihai Iorga 🇷🇴

8. 84kg Ion Pascu 🇷🇴 vs Jonathan Bosuku 🇫🇷iFight HEROES „Marea Confruntare”

Marmotele vesele și Pârșii circumspecți au avut ultima confruntare a roast-ului în București ▶ Vezi noul episod