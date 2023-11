Imaginea inedită cu Nadia Comăneci și David Popovici, de când el avea 10 ani. Când s-au cunoscut cele două legende, de fapt

Nadia Comăneci și David Popovici sunt doi sportivi români care au scris performanță de la o vârstă fragedă, făcându-ne țara mândră peste hotare. Iată când și cum s-au cunoscut cei doi, de fapt!

Marea gimnastă a fost supranumită și ”Zeița de la Montreal”, după ce, la vârsta de 15 ani, a luat prima notă de zece la Olimpiada de Vară din anul 1976. La rândul său, înotătorul român a doborât primul său record național la vârsta de zece ani, la proba 50 m spate, potrivit Viva.

Tot la vârsta de zece ani, David Popovici avea să o întâlnească pe Nadia Comăneci, după ce câștigase primul loc și luase aurul în cadrul unei competiții naționale de anvergură. Momentul a fost imortalizat, iar imaginea în care gimnasta română strânge mâna cu viitorul campion mondial s-a viralizat recent.

Cum s-au cunoscut David Popovici și Nadia Comăneci, de fapt | Foto

Potrivit unei postărit făcute pe Instagram, David Popovici a participat, în anul 2014, alături de alți copii talentați din țară la o competiție națională de înot, acolo unde a obținut medalia de aur.

Printre membrii juriului s-a numărat și Nadia Comăneci, care a oferit premiile copiilor. În imagine se poate observa cum gimnasta de zece nu doar că dă mâna cu David Popovici în timp ce acesta era urcat pe podium, dar îi și adresează câteva cuvinte.

„În 2014 organizam la Stejarii Selecția Națională de Înot. Multi copii talentați, din toată țara, au venit, au înotat sub privirile atente ale unui juriu format din nume mari ale sportului românesc. Mă uitam la pozele de atunci și îmi aminteam cât efort am depus toți pentru a avea un eveniment perfect. Și acum am realizat cine era în imagine: David Popovici. Numărul unu și atunci! Sunt și eu în cadru, pregătesc medaliile care au fost oferite de Camelia Potec, Dl Țiriac și Nadia Comăneci. Ce amintiri!”, se arată în postarea făcută de Monica Axan, specialistă în comunicare la Stejarii Country Club, pe contul personal de Instagram, citată de sursa menționată mai sus.

Cum împacă David Popovici înotul cu studiul pentru facultate

David Popovici, campion mondial și european în anul 2022 la 100 metri și 200 metri liber, a obținut, recent, o nouă medalie de aur.

Înotătorul român a dezvăluit că nu este interesat de medalii, ci de evoluția sa ca sportiv. Acesta a vorbit și despre cum se împarte între facultate și antrenamentele la înot.

„Un start decent, e prima zi în Campionatul Național, urmează încă trei zile de competiție și mă bucur că sunt aici și am șansa să mă încălzesc în competiție pentru Europenele în bazin scurt, care se vor ține tot aici. Sunt foarte mulțumit de timpul meu, e în grafic, de abia aștept să văd cât de rapid pot perfecționa cumva cursa pentru Europenele în scurt, care contează cel mai mult pentru mine.

Și dacă mă apropii și o să îl bat acel record tot rămân record mondial la juniori, sunt senior, cresc, dar sper să îmi îmbunătățesc timpul, ăsta e targetul fiecărui sportiv până la urmă, să își depășească timpii personali sau ăsta ar trebui să fie targetul. Nu mă gândesc la medalii, mă gândesc să pun în practică ce am lucrat la antrenament. Sunt curios cum performez în condiții de antrenament mai grele pentru că e o perioadă mai încărcată, nu e vârful meu de formă și pur și simplu experimentăm, în ideea în care ne pregătim cât de bine putem pentru Europene.

Mi-ar fi plăcut să merg mai des la facultate decât am apucat să merg, am fost, încerc să îmi împart timpul între studii, mă bucur că studiez ceva care mă și pasionează, anume psihologia, încerc să împart timpul între studii și înot, momentan merge, dar nu e ușor. Îmi place foarte mult culoarea căștii, am primit-o de la un prieten de-al meu, înotător din Africa de Sud. Nu am de gând să concurez pentru Africa de Sud, dacă asta era următoarea întrebare, dar e o cască foarte frumoasă și la Naționale îmi permit să înot cu orice cască îmi doresc sau ochelari sau slip.

În schimb, când e un concurs cu adevărat important, îmi pun casca cu numele meu, bineînțeles. M-am retras din Polonia pentru că am făcut o sosire eronată și pentru o zi și jumătate nu am putut să înot cum mi-aș fi dorit, dar m-am recuperat complet. Asta datorită echipei mele, noi prioritizăm orice accidentare, orice mică accidentare cum a fost asta și acum sunt super bine.”, a declarat David Popovici, citat de Viva.

