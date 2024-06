Iubita lui Radu Drăgușin, imagini emoționante de la meciul de debut al României la Euro 2024. Sportivul i-a dedicat victoria

Imagini emoționante cu iubita lui Radu Drăgușin alături de fotbalist la meciul România-Ucraina de la Euro 2024. Cum a apărut tânăra pe teren pentru a-și susține partenerul.

Naționala României a făcut un adevărat spectacol în meciul cu Ucraina de la Euro 2024. Jucătorii au avut un debut excepționat și au adus o victorie de 3-0. Show a fost și în tribune, unde peste 20.000 de conaționali au cântat imnul și au încurajat echipa României. De la vedete la familiile fotbaliștilor, toți au asistat uluiți la spectacolul din teren.

Radu Drăgușin s-a numărat printre oamenii meciului care s-a jucat la Munchen și a blocat oriceî încercare a adeversarilor de a pătrunde în careu. „Cel mai scump fotbalist din istorie” așa cum mai este cunoscut a avut totuși parte de o susțintoare de seamă, iubita lui, Ioana.

VIDEO | Imagini emoționante cu iubita lui Radu Drăgușin alături de fotbalist la meciul România-Ucraina de la Euro 2024

Iubita lui Radu Drăgușin nu putea să lipsească de la meciul de debut al României la Euro 2024. Cei doi au o relație de peste patru ani și deși își trăiesc povestea de dragoste departe de ochii curioșilor, frumoasa tânără îl susține necondiționat.

Așa s-a întâmplat și de aceasta dată la pardina România - Ucraina închiată cu scorul uluitor de 3-0.

Radu Dăgușin și iubita lui, Ioana, s-au bucurat împreună de succesul naționalei și tânăra a postat imagini emoționante de pe Allianz Arena. Pe contul ei de TikTok, tânăra a publicat un videoclip emoționant care începe cu drumul spre arenă până la finalul meciului când iuibitul ei îi dedică victoria din teren.

Acoperită cu steagul României, Ioana a trăit cu sufletul la gură fiecare secundă a meciului, din tribună. S-a bucurat cot la cot cu ceilalți români prezenți la fiecare gol, iar la final și-a surprins iubitul extrem de fericit.

„17.06.2024: emotii puternice si mandrie❤️🇷🇴”, a scris aceasta în descrierea imaginilor din mediul online.

România victorie categorică împotriva Ucrainei în primul meci de la Euro 2024

Naţionala României a început cu o victorie categorică parcursul la Campionatul European din Germania, scor 3-0 cu Ucraina, la Munchen, în grupa E. Victoria vine la o zii după ce selecţionerul Edward Iordănescu a împlinit 46 de ani. Tricolorii au fost susţinuţi din tribune de zeci de mii de suporteri, transmite news.ro.

Căpitanul echipei naţionale a României, Nicolae Stanciu a deschis scorul în meciul cu Ucraina şi spune că nu este important cine marchează, atât vreme cât echipa câştigă.

„Cred că după naşterea fetiţelor mele e cea mai fericită zi, atât din viaţa mea cât şi a colegilor. Ce am trăit azi nu se mai poate repeta! E de neegalat! Vreau să le mulţumesc suporterilor pentru ceea ce ne-au făcut să simţim astăzi, la intonarea imnului, e doar odată în viaţă. Sper că azi le-am facut o bucurie. Am jucat pentru ţara noastră, pentru România. Nu este important că am marcat eu. Importantă este victoria echipei!”, a declarat Nicolae Stanciu.

Căpitanul României, Nicolae Stanciu, a fost desemnat jucătorul meciului. "Golul său le-a dat colegilor săi un impuls uriaş. Din punct de vedere tehnic, lovitura sa a fost perfectă şi el a marcat în timp ce a arătat un bun echilibru. Din punct de vedere tactic, a fost vital în sistemul lor, deoarece a impulsionat presingul", a precizat grupul UEFA de Observatori Tehnici, potrivit UEFA.