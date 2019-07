Jucătorul Thierry Moutinho a semnat cu FCSB

Mijlocaşul în vârstă de 28 de ani a semnat, luni, contractul cu FCSB şi va purta tricoul cu numărul 14.

Thierry Rua Moutinho este un mijlocaş de origine portugheză, născut şi crescut în Elveţia, care a început fotbalul profesionist la Etoile Carouge şi care a mai trecut, de-a lungul carierei, pe la Servette FC, CD Badajoz, Albacete, RCD Mallorca sau CD Tenerife, înainte de a ajunge, în iulie 2017, la CFR Cluj. Alături de ardeleni a cucerit două titluri consecutive de campion, în 2018 şi 2019, petrecând, în această perioadă şi şase luni sub formă de împrumut la Cultural Leonesa, din Spania.

”Am fost foarte fericit să aud de interesul clubului pentru mine. După doi ani la Cluj în care nu am evoluat foarte mult, credeam că voi face un pas în spate în carieră, dar oferta de la FCSB mi-a arătat că voi avea parte de progres. Sunt foarte fericit că am semnat cu cel mai mare club din România şi abia aştept să mă antrenez alături de noii colegi şi să ajut echipa. Sunt un jucator profesionist şi voi face tot ce ţine de mine pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor principale, calificarea în grupele UEFA Europa League şi câştigarea titlului. Am realizat în ultimii doi ani cât de mare este acest club. Acest lucru se vedea cel mai clar atunci când fosta mea echipă avea meci cu FCSB pe teren propriu. Era singurul meci la care se umplea stadionul, iar asta spune totul. În plus, când le-am spus prietenilor mei unde voi veni, am primit foarte multe felicitări, fiindcă lumea ştie în toată Europa cât de mare este acest club. Voi face tot posibilul pentru a profita de această şansă extraordinară”, a declarat jucătorul, pentru fcsb.ro.

Sursa : news.ro