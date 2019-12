Jurgen Klopp: Să joci în 26 şi în 28 decembrie este o crimă

Liverpool joacă joi în deplasare cu Leicester City şi duminică acasă cu Wolverhampton, dar alte echipe au o singură zi liberă între cele două etape. Echipa Liverpool a disputat în decembrie şapte meciuri în toate competiţiile şi mai are confruntările cu Leicester şi Wolverhampton.

“Nu este deloc ok. Niciunul dintre antrenori nu are vreo problemă cu meciurile în Boxing Day, dar să joci în data de 26 şi în 28 este o crimă. Putem spune orice şi nimeni nu este cu adevărat interesat, dar în fiecare an situaţia este la fel pentru antrenori”, a spus Klopp.

El a menţionat că organismul uman are nevoie de mai mult timp pentru a se reface după un meci. “Nu este normal să li se dea echipelor mai puţin de 48 de ore înaintea unui meci din Premier League. Ştiinţa sportului nu ne oferă o soluţie pentru a face faţă. Organismul uman are nevoie de un anumit timp pentru a depune din nou effort. Este simplu. Este ştiinţă. Dar voi ingnoraţi total asta”, a explicat tehnicianul.

Dintre echipele din Premier League, Crystal Palace va juca joi acasă cu West Ham şi sâmbătă în deplasare cu Southampton.