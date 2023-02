Laurențiu Reghecampf ar avea viață grea cu jurnaliștii în Azerbaidjan. Cum îi merge antrenorului după divorțul de Anamaria Prodan

În ultima rundă pe terenul celor de la Gabala, Neftchi Baku a jucat cu scorul 0-0, rezultatul însă este nemulțumitor atât pentru jucători, cât și pentru jurnaliști. După 22 de etape, echipa rămâne antrenată de Laurențiu Reghecampf rămâne la locul 3.

Antrenorul, însă, se declară nemulțumit de felul în care a fost arbitrat meciul. În urma acestei remize, trupa lui Reghecampf ocupă poziția a treia, cu 45 de puncte, la 13 lungimi în urma liderului Qarabag și la 8 în spatele echipei clasate pe locul secund, Sabah Baku, potrivit DigiSport.ro.

La puțin timp după aceste rezultate, pe publicația Sportinfo.az a apărut un editorial semnat de Khanoglan Imanov care îl pune la zid pe Laurențiu Reghecampf, fiind considerat principalul vinovat pentru rezultatele obținute de echipa Neftchi Baku.

Laurențiu Reghecampf este criticat aspru în presa din Azerbaidjan: ”Există o mare nemulțumire a jucătorilor din cauza antrenorului”

Nu doar felul în care și-a antrenat echipa și rezultatele aduse au fost motivul de supărare a jurnaliștilor, ci și discursul său de la finalul partidei cu Gabala. Deși a avut todeauna rezultate bune, Laurențiu Reghecampf se confruntă cu mici probleme în ultima perioadă.

Antrenorul a declarat în trecut că el a făcut milioane de euro din forbal, lucru care îi atestă pregătirea și performnața, însă ultimele sale interacțiuni în lumea fotbalului par să nu se ridice la nivelul așteptărilor, potrivit presei din străinătate.

"Medalia de bronz este la Neftchi, iar asta știu și ei. Nu joacă nimic, iar eu îl văd vinovat pe Laurențiu Reghecampf. Dacă nu pe el, atunci pe cine? În perioada în care Samir Abbasov era antrenor, echipa era mai slabă, dar măcar era interesant de privit.

Reghecampf, care a criticat arbitrul după meciul rușinos cu Gabala, ar trebui să fie dus la un doctor și să i se ia temperatura după aceste declarații.

Există o mare nemulțumire a jucătorilor din cauza antrenorului.

Ziua în care Reghe va demisiona sau va fi dat afară va fi cea mai fericită din lume. Sperăm ca noua conducerea a clubului nu îi va face pe fani și pe jucători să aștepte prea mult", scrie sportinfo.az.

Laurențiu Reghecampf se apără: "Nu vorbesc niciodată de arbitraj, dar cel mai negativ aspect al meciului a fost chiar arbitrajul. Am încercat să am un dialog cu arbitrul după meci.

Nu a vrut să vorbească cu mine. Poate nu am eu nivelul necesar pentru o discuție cu el.

Mi-a spus că e important să jucăm fotbal. I-am zis că trebuie mai întâi să ne lase să jucăm fotbal. A fluierat din minut în minut, a făcut multe greșeli", a spus antrenorul.

Anamaria Prodan, însă, este mai fericită ca niciodată! Impresara a publicat prima imagine cu iubitul ei: "Fericită lângă un bărbat puternic din naștere"

Anamaria Prodan a publicat de Valetine's Day prima imagine cu partenerul ei, dar a ales să-i acopere chipul. Aceasta a ales, în schimb, să vorbească despre calitățile care îl recomandă pentru a fi într-o relație cu ea.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au divorțat în noiembrie 2022. Judecătoria Buftea a admis cererea de divorț înaintată de Laurențiu Reghecampf și a dispus desfacerea căsătoriei din culpă comună.

După luni bune în care impresara s-a zbătut să-și țină soțul alături, a decis să dea trecutului ce este al trecutului, punând fericirea și viața sa și a copiilor ei pe primul plan. Aceasta este de câteva luni împreună cu un bărbat despre care se cunosc puține lucruri.

„Despre viața mea personală de acum înainte din ce în ce mai puțin spre niciodată. Am trăit 50 de ani pe prima pagina a ziarelor, am inventat și ridicat în lumea mea bărbați, le-am dat valoare și i-am pus lângă mine și pe ei pe prima pagină! Am terminat rău și eu, și copiii mei”, a spus Anamaria Prodan, pentru Spynews.ro.

„Restul de încă 50 de ani pe care sper să-i apuc am să-i trăiesc altfel. Fericită lângă un bărbat puternic din naștere, pe care nu îl car eu în spate și nu îi dau eu valoare. Îmi dă el mie. Deci am să trăiesc în liniște, frumos. Vă iubesc și vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine în toți acești ani”.

