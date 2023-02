Anamaria Prodan s-a afișat cu noul iubit! Ce spune despre bărbatul care o face fericită: „Tăiesc în liniște, frumos”

Anamaria Prodan este una dintre cele mai urmărite vedete de la noi din țară, fiind și în lumina reflectoarelor de multă vreme. Impresara fotbaliștilor, așa cum a mai fost denumită, a trecut prin clipe grele după ce a aflat că Laurențiu Reghecampf are o relația cu Corina Caciuc, ba mai mult decât atât, cei doi au făcut și un copil. După un scandal care a durat câteva luni bune, iată că Anamaria Prodan a reușit să-l dea uitării pe fostul ei soț și și-a găsit fericirea în brațele altui bărbat.

Anamaria Prodan, decisă să vorbească mai puțin despre viața personală. Ce declarații a a făcut despre noul ei iubit

În cadrul unui interviu oferit pentru publicația Spynews, Anamaria Prodan a vorbit puțin despre actulul ei iubit, nu a dat detalii despre el, însă spune că este fericită și de acum vrea să fie mai vigilentă în ceea ce privește expunerea vieții private în public.

„Despre viața mea personală de acum înainte din ce în ce mai puțin spre niciodată. Am trăit 50 de ani pe prima pagina a ziarelor, am inventat și ridicat în lumea mea bărbați, le-am dat valoare și i-am pus lângă mine și pe ei pe prima pagină! Am terminat rău și eu, si copiii mei. Restul de încă 50 de ani pe care sper să-i apuc am să-i trăiesc altfel. Fericită lângă un bărbat puternic din naștere pe care nu îl car eu în spate și nu îi dau eu valoare. Îmi dă el mie. Deci am sa trăiesc în liniște frumos. Vă iubesc și vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine în toți acești ani”, a spus Anamaria Prodan, pentru Spynews.ro.

„Regele meu este atât de mare, puternic, mândru, deștept, influent, bogat, miraculos, încât nu aș vrea să sufere restul când l-ar vedea.Astăzi eu nu sunt în țară, voi veni în România peste câteva zile, apoi o să plec în vacanță. Sunt foarte fericită, atât contează”, a mai declarat Anamaria Prodan pentru Antena Stars.

Întrebată ce face de ziua îndrăgostiților, Anamaria Prodan a spus: „Să știi că eu sărbătoresc Dragobete, dar pentru că tot Dragobete este doar că îm varianta americană, o să sărbătoresc așa frumos, în liniște”

Cine este iubitul lui Aneimaria Prodan

Cu toate că după divorțul de Laurențiu Reghecamf a declarat că nu își va reface viața, iată că Anamaria Prodan a uitat de cele promise și dezvăluit în luna decembrie a anului trecut că iubește din nou.

Impresara a fost, însă, destul de discretă și nu i-a dezvăluit numele și nici ocupația bărbatului care i-a cucerit inima. În plus, ea a declarat că este și el tată divorțat la rândul lui. A făcut deja cunoștință cu cei trei copii ai săi și pune că se adoră reciproc.

„Sunt fericită și am un om lângă mine care este exact cum mi-am dorit eu. Momentan nu vreau să știe nimeni, în acest moment discreția este foarte importantă pentru mine și pentru copiii mei. Nu stă în România, copiii mei îl adoră, este un om minunat”, a spus ea la momentul respectiv pentru Fanatik, potrivit Libertatea.

Cu toate că ea vrea să-l țină secret, presa speculează că iubitul ei ar fi Ibrahim Ashary, un renumit medic estetician stabilit în Dubai, după ce a terminat studiile în Germania, notează WOWbiz.ro.

