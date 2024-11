LIVE România - Cipru în Liga Națiunilor. Rezultatul ultimei partide oficiale a naționalei de fotbal în 2024

Echipa națională de fotbal a României întâlnește prima reprezentantă a Cipru în ultimul meci din Liga Națiunilor, de la ora 21:45.

Naționala de fotbal a României încheie seria meciurilor oficiale din 2024 pe Arena Națională, contra Cipru. Este ultimul meci din Liga Națiunilor și va începe diseară, la ora 21:45.

LIVE România - Cipru. Rezultatul ultimei partide din Liga Națiunilor

Naționala lui Mircea Lucescu e prima în grupa din Divizia C a Ligii Națiunilor, cu 4 victorii în 4 meciuri.

Tricolorii așteaptă verdictul UEFA în ceea ce privește meciul cu naționala statului Kosovo, după ce kosovarii au părăsit terenul cu două minute înainte de fluierul arbitrului.

UEFA judecă acest caz și va lua în următoarea perioadă o decizie în legătură cu rezultatul final.

„În primul rând, jucătorii au realizat că au făcut un meci slab, bănuiesc că din cauza necesităţii de a face un rezultat bun pentru a câştiga grupa. Am comis greşeli mari. copilăreşti, le-am dat ocazia să ajungă la poartă. Sunt de acord să pierdem meciul, dar datorită adversarului, nu din greşelile noastre.

Echipa a părut mai puţin sigură, am comis multe greşeli tehnice, enorm de multe şi acest lucru m-a supărat destul de tare. Probabil şi atmosfera creată în jurul meciului a dus la o presiune pe jucători. M-a supărat destul de tare că nu au găsit cele mai bune soluţii. Au încercat să joace individual. Kosovo s-a prezentat foarte bine, au jucători care joacă la cluburi bune. Au controlat jocul. Nu am fost incisivi în atac, am pierdut multe mingi.

Din 300 şi ceva am pierdut cam 70, foarte mult. Vor fi schimbări la meciul de mâine. Nu-mi fac calcule pentru tragerea la sorţi, avem meci mâine şi trebuie să-l câştigăm”, a declarat Lucescu în conferinţa de presă de dinaintea meciului România- Cipru.

Lotul României pentru meciul cu Cipru

Mircea Lucescu nu îi va putea folosi în meciul cu Cipru pe căpitanul Nicolae Stanciu, accidentat, și pe Dennis Man, suspendat din cauza cumulului de cartonașe galbene.

Selecționerul României a decis și cine că fundașul central Adrian Rus va rămâne în afara lotului.

România- Cipru: portari

Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită)

Ștefan TÂRNOVANU (FCSB)

Răzvan SAVA (Udinese).

România- Cipru: fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania)

Cristian MANEA (FC Rapid)

Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia)

Andrei BURCĂ (Baniyas | Emiratele Arabe Unite)

Alexandru PAȘCANU (FC Rapid)

Matei ILIE (CFR Cluj)

Nicușor BANCU (Universitatea Craiova).

România- Cipru: mijlocași

Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia)

Marius MARIN (Pisa | Italia)

Răzvan MARIN (Cagliari | Italia)

Darius OLARU (FCSB)

Adrian ȘUT (FCSB)

Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia)

Ianis HAGI (Rangers | Scoția)

Florinel COMAN (Al Gharafa | Qatar)

Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova)

David MICULESCU (FCSB);

România- Cipru: atacanți

Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia)

Denis ALIBEC (Farul Constanța)

Daniel BÎRLIGEA (FCSB).

