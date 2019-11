Luis Enrique a redevenit oficial selecţionerul Spaniei

Luis Enrique, 49 de ani, a fost numit selecţioner la 9 iulie 2018, înlocuindu-l pe Fernando Hierro, care a condus naţionala iberică la Cupa Mondială din Rusia.

Enrique a demisionat la 19 iunie din cauza problemelor grave de sănătate avute de fiinca lui, Xana, în vârstă de 9 ani. El nu mai conducea reprezentativa spaniolă din martie.

Postul său a fost preluat de secundul Robet Moreno, 42 de ani. Sub conducerea acestuia, Spania a jucat opt meciuri, câştigând şase şi remizând două. Ca urmare a acestor bune rezultate, Spania a terminat pe primul loc Grupa F a preliminariilror Euro-2020 şi va fi cap de serie la tragerea la sorţi a grupelor turneului final.

"Astăzi, pot să confirm faptul că Luis Enrique se întoarce la locul său de muncă. Am spus clar că atunci când va dori să revină, va reveni. De la decesul fiicei lui am vorbit de trei ori cu el. Prima dată, la 29 august, apoi la 31 octombrie şi ieri. Într-o întâlnire cu Molina (n.r. - directorul sportiv al RFEF) şi cu mine, Moreno ne-a spus că Enrique doreşte să se întoarcă. Am decis să vorbim cu el şi ne-a transmis că doreşte să revină. Duminica trecută, Molina a vorbit cu Robert Moreno, care a întrebat ce se va întâmpla. I-a spus că dacă Luis Enrique va dori să-şi continue proiectul, vom evalua această posibilitate. Luni, Robert ne-a dat un mesaj, în care ne-a cerut să-i permitem plecarea pentru a nu împiedica revenirea lui Enrique. Asta a provocat o urgenţă, o criză. Moreno nu a mai vrut să continue. Nu s-a negociat nimic. Apoi am discutat cu Luis Enrique şi l-am întrebat dacă doreşte să revină. Mi-a spus că da şi mi-a mulţumit pentru că mi-am ţinut cuvântul. Nu ne băgăm în problemele dintre Luis Enrique şi Robert Moreno. Luis Enrique este liber să-şi aleagă staff-ul", a spus Rubiales.