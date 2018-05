Mihaela Buzărnescu, performanță uriașă de ziua ei! Revelația tenisului românesc s-a calificat în finală la Praga! O dublă câștigătoare de la Wimbledon îi va fi rivală

Chiar în ziua în care a împlinit 30 de ani, Mihaela a obținut încă o performanță notabilă! După un meci maraton, întins pe durata a 2 ore și 26 de minute, Mihaela Buzărnescu s-a impus în trei seturi, scor 4-6, 6-3, 7-5. A fost un meci în care Mihaela a dovedit un spirit de luptă incredibil. A revenit după 0-1 la seturi, iar în decisiv a revenit de la 4-5 și serviciu de meci pentru Giorgi.

It’s a very happy birthday for Mihaela Buzarnescu, who sets up a #PragueOpen final meeting with @Petra_Kvitova!



Defeats Camilla Giorgi 4-6, 6-3, 7-5! pic.twitter.com/SxMa1iUEnh