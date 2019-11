Pe scurt din sport: Mourinho la primul meci cu Tottenham I Un junior portughez are clauza de 125 milioane euro

1. Azi la TV:

12:00 Universitatea Cluj - ASU Poli Timișoara / DIGI 1, TELEKOM 1, LOOK PLUS

12:00 TENIS, ATP Cupa Davis / DIGI 2, TELEKOM 3, LOOK SPORT

14:00 Leganes - Barcelona / DIGI 1, TELEKOM 1, LOOK PLUS

14:30 West Ham - Tottenham / EUROSPORT

16:00 Atalanta - Juventus / DIGI 1, TELEKOM 1, LOOK PLUS

16:30 Fortuna Dusseldorf - Bayern Munchen / DIGI 2, TELEKOM 2, LOOK SPORT 2

17:00 BASCHET M Steaua - U-BT Cluj-Napoca / DIGI 4, LOOK SPORT 3

18:00 Politehnica Iași - FC Voluntari / DIGI 1, TELEKOM 1, LOOK SPORT

19:00 AC Milan - Napoli / DIGI 2, TELEKOM 2, LOOK SPORT 2

19:30 Man. City - Chelsea / EUROSPORT

20:30 FCSB - Astra / DIGI 1, TELEKOM 1, LOOK PLUS

21:45 Torino - Inter / DIGI 3, TELEKOM 3, LOOK SPORT 2

22:00 Real Madrid - Real Sociedad / DIGI 2, TELEKOM 2, LOOK SPORT

23:45 BASCHET M CSM CSU Oradea - SCMU Craiova / DIGI 3

2. România va evolua, în deplasare, cu Islanda, în play-off-ul Ligii Naţiunilor. Dacă vor câştiga această întâlnire, tricolorii vor întâlni, tot în deplasare, învingătoarea dintre Bulgaria şi Ungaria, pentru un loc la Euro-2020. Detalii aici https://www.news.ro/sport/romania-evolua-deplasare-islanda-play-off-ul-ligii-natiunilor-vor-castiga-aceasta-intalnire-tricolorii-vor-intalni-tot-deplasare-invingatoarea-dintre-bulgaria-ungaria-loc-euro-2020-1922401522002019111319177408 si aici: https://www.news.ro/sport/romania-conduce-cu-2-0-in-intalnirile-directe-cu-islanda-1922405022102019111319177512

3. WTA a anunţat sportivele nominalizate în ancheta pentru jucătoarea anului. Acestea sunt australianca Ashleigh Barty, locul I WTA, Karolina Pliskova din Cehia, locul 2 WTA, japoneza Naomi Osaka, locul 3 WTA, Simona Halep, locul 4 WTA şi canadianca Bianca Andreescu, locul 5 WTA. Jucătoarea anului va fi votată de jurnalişti, iar rezultatele vor fi anunţate la 11 decembrie.

4. Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş, vicecampioane europene şi mondiale, au fost declarate sportivele anului 2019 în cadrul galei organizate de Federaţia Română de Canotaj. Cele două sportive au obţinut argintul european la dublu vâsle în luna iunie şi argintul mondial în septembrie.