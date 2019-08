Nick Kyrgios a revenit asupra acuzaţiilor de corupţie formulate la adresa ATP, dar asociaţia a deschis deja o anchetă

Tenismenul Nick Kyrgios a afirmat că s-a referit la o dublă măsură în interpretarea regulamentului când a spus că ATP este o organzizaţie coruptă, informează Reuters.

"Scopul şi intenţia mea au fost de a spune despre ceea ce eu văd ca un dublu standard, nu despre corupţie", a scris Kyrgios pe Twitter, plângându-se de faptul că alţi jucători nu sunt sancţionaţi ca el pentru aceleaşi încălcări ale regulamentului.

Cu toate acestea, ATP a anunţat că a deschis o investigaţie după afirmaţiile lui Kyrgios, dar o eventuală sancţiune ar urma să fie stabilită după US Open.

Întrebat după meciul din turul I de la US Open dacă este afectat de amenda primită din partea ATP, în urma scandalului făcut la Cincinnati, Kyrgios a răspuns: "Nicidecum. ATP este destul de coruptă oricum, aşa că asta nu mă frământă deloc."

"Pentru ce am fost amendat cu 113.000 de dolari? Dar de ce vorbim despre ceva care s-a întâmplat în urmă cu trei săptămâni, când tocmai am tocat pe cineva în primul tur al US Open", a continuat Kyrgios.

Australianul, clasat pe locul 30 ATP şi cap de serie numărul 28, l-a învins, marţi, cu scorul de 6-3, 7-6 (1), 6-4, pe americanul Steve Johnson, locul 86 ATP, în primul tur al US Open.

La Cincinnati, Nick Kyrgios a fost amendat cu 113.000 de dolari (aproximativ 111.600 de euro), după scandalul făcut la meciul cu Karen Hacianov din turul al doilea al turneului.

ATP l-a sancţionat pentru părăsirea terenului fără permisiunea arbitrului, pentru proferarea de obscenităţi şi pentru conduită nesportivă în faţa adversarului său.

Şi în acest caz, o anchetă mai amplă va fi făcută, iar în urma acesteia Kyrgios ar putea fi suspendat.

