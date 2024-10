Generația de Suflet se întoarce în teren. Suporterii au fost prezenți la antrenamentul deschis de luni. Iată ce mesaje le-au lăsat tricolorilor.

Generația de Suflet a marcat o țară întreagă. Suporterii și-au arătat admirația luni, la antrenamentul deschis al tricolorilor.

Citește și: Gest de sute de mii de euro. David Popovici vine în ajutorul copiilor cu nevoi speciale: „Îmi doresc să vă am din nou aproape”

Nicolae Stanciu și Ianis Hagi au primit cadouri emoționante de la suporteri. Ce mesaje le-au transmis tricolorilor

Luni seară a avut loc antrenamentul deschis al echipei Naționale la Mogoșoaia. Potrivit unei surse, au fost prezenții 500 de suporteri, majoritatea copii.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Gică Popescu și-a îndemnat fiul să se retragă. Ce mesaj i-a transmis Gică Hagi: „Fiul tău e...”

Pe lângă susținerea din tribune, copiii au pregătit și cadouri pentru eroii de la Națională. Gestul lor i-a emoționat pe tricolori.

Căpitanul echipei Naționale, Nicolae Stanciu, în numele colegilor, a primit o brățară cu tricolorul și un mesaj deosebit:

Citește și: Florinel Coman nu are talent doar pe terenul de fotbal. Cum s-a dezlănțuit la nunta lui Denis Drăguș

„Această brăţară este un simbol al legăturii puternice dintre voi şi noi. Mulţumim pentru devotamentul şi sprijinul pe care le aduceţi pe teren. Continuaţi să ne inspiraţi şi să ne faceţi mândri!” le-au scris suporterii tricolorilor.

Citește și: Denis Drăguș, tată spiritual pentru copiii abandonați. Povestea neștiută a familiei sale: „Dumnezeu coboară în teren lângă el”

De asemenea, Ianis Hagi a primit o brățară personalizată cu numele său, de la unul dintre tinerii suporteri.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Povestea dramatică de viață a lui Vasile Mogoș. Fundașul de la EURO 2024 a trecut prin clipe grele: „M-aș arunca de pe pod...”

„Aveam o obligaţie faţă de naţionala pe care am iubit-o tot timpul. Am simţit nevoia să revin la echipa naţională. Şi să-mi închei activitatea de foarte lungă durată… ca antrenor al echipei naţionale a României”, spune Mircea Lucescu despre revenirea la Națională în acest an.

Citește și: Copilul care a intrat pe teren în timpul meciului România-Olanda de la EURO 2024 a spus ce dorea, de fapt, să facă:„Am vrut să...”

„Sunt obligat față de fotbalul românesc. (...) Am simțit că trebuie să dau ceva după tot ce el mi-a dat mie”, a mai spus selecționerul.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ai sport în AntenaPLAY

Luna octombrie e plină de evenimente sportive în AntenaPLAY. Lituania - România, în Nations League, două Mari Premii de Formula 1, un turneu spectaculos de tenis de masă, dar şi lupta dintre Cristiano Ronaldo şi Florinel Coman pentru supremaţia din Liga Campionilor Asiei vor putea fi urmărite live pe canalele dedicate.

Citește și: „Generația de Suflet” se întoarce acasă. Ce au lăsat tricolorii în vestiarul de la München și ce apel a făcut FRF

Mircea Lucescu îşi continuă drumul spre World Cup în AntenaPLAY. Lituania - România se va disputa pe 15 octombrie şi tricolorii au nevoie de încă o victorie pentru a face încă un pas spre barajul pentru World Cup 2026.