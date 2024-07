Copilul care a intrat pe teren în timpul meciului România-Olanda de la EURO 2024 a spus ce dorea, de fapt, să facă:„Am vrut să...”

La meciul România - Olanda de la EURO 2024, când încă nu se fluierase de final, un copil a intrat pe teren. Băiatul a dezvăluit ce dorea să facă.

Meciul România - Olanda a fost unul plin de emoții de tot felul. În ciuda scorului de 0 - 3, jucătorii Naționalei s-au întors în țară ca niște eroi. „Generația de Suflet” a reușit să miște sufletele românilor, care le sunt recunoscători pentru dedicarea pe care au arătat-o pe teren de la începutul Campionatului.

Suporterii români au fost alături de jucători, atât în țară, în fața micilor ecrane, cât și în Germania, în număr foarte mare.

Tribunele au răsunat, iar energia s-a transmis până la cei de pe teren. Un mic suporter, dar cu suflet mare, nu a mai avut răbdare și a încercat să-și întâlnească idolul.

Copilul cu steagul României pe piept, care a intrat pe teren la meciul cu Olanda, din optimile EURO 2024, a povestit de ce a fugit pe gazon: „Am vrut să...”

Băiatul a mărturisit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN că dorea să îi stârngă mâna lui Florin Niță.

Acesta a fost oprit de stewarzi, însă nu înainte de a ajunge la portarul Naționalei. Copilul nu a opus rezistență și s-a lăsat dus de pe teren de către forțele de ordine.

„Am vrut să dau mâna cu Niță și de mult am vrut să îl văd și să dau mâna cu el”, a declarat băiatul. „N-am reușit la Ronaldo și am vrut s-o fac aici. Și am reușit!”

„Mi-a plăcut foarte mult!” a răspuns el atunci când a fost întrebat despre meciul de seara trecută cu Olanda.

Florin Niță își serbează astăzi ziua de naștere. Familia și întreaga Românie îi sunt alături.

Acesta a fost ultimul meci al Naționalei la EURO 2024. Echipa României a fost eliminată, după ce a pierdut meciul cu Olanda. „Generația de Suflet” a făcut istorie în acest an la Campionat și a plecat cu fruntea sus din Germania, după niște partide de excepție.

Meciul de la München a început cu aproximativ 20.000 de suporteri români în tribune. Energia lor a fost debordantă și au trăit fiecare pasă alături de jucătorii Naționalei.