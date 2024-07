Nunta Anului la Domeniul Ştirbey. Ianis Hagi și Elena se căsătoresc azi! Programul evenimentului + detalii despre meniu și artiști

Ianis Hagi și Elena Hagi se căsătoresc azi, 14 iulie 2024. Cununia religioasă va avea loc la Biserica Sfântul Visarion din București, la ora 15:00, iar marea petrecere, unde sunt așteptați peste 700 de invitați, va avea loc la Domeniul Știrbey, din Buftea, la ora 19:00.

Ianis și Elena Hagi pășesc azi în fața altarului, în Biserica Sfântul Visarion, începând cu orele 15:00. Începând cu orele 19:00, cei peste 700 de invitați sunt așteptați la grandioasa petrecere care va avea loc la ora 19:00, Domeniul Știrbey Vodă. Antena va transmite, de-a lungul zilei, cele mai importante momente din Nunta Anului.

Ianis Hagi și aleasa inimii lui au făcut cununia civilă în chiar prima zi de Crăciun. Cei doi sunt pregătiți acum să ajungă în fața altarului.

„Noi am avut o conexiune din prima zi. Ştiam că nu este o relaţie de copii. Am simţit o emoţie puternică„, a declarat Ianis Hagi într-un interviu exclusiv pentru Observator.

„Încă din momentul în care ne-am întâlnit am simţit că ne cunoaştem dintotdeauna. Am ştiut că este sufletul meu pereche, dar am lăsat timpul să decidă referitor la relaţia noastră„, a spus şi Elena Hagi.

Perfecţiune în bucătărie la nunta lui Ianis Hagi

O nuntă la reuşita căreia contribuie sute de oameni. O armată îşi face treaba şi în bucătărie, unde echipa Observator a surprins astăzi pregătirile. Meniul este semnat de Marian Cernat, executive chef la Domeniul Ştirbey. În echipa lui lucrează pentru nunta lui Ianis şi a Elenei Orlando Zaharia şi Stefan Popescu, pe care îi ştii din showul Chefi la cuţite, potrivit observatornews.ro.

În bucătărie este un furnicar, dar fiecare ştie ce are de făcut. Precis. Cu instrucţiuni clare şi sub atentă supraveghere.

"Când ai un eveniment aşa de important, aşa de maiestuos şi fantastic ca acesta, trebuie să ai oameni în bucătărie, pentru că este un meniu meticulos, îţi ia foarte mult timp. Fiecare piesă trebuie să fie atentă la ea, în special la aperitiv. Trebuie să gustăm, să aranjăm să arate bine. Trebuie să fie perfect", spune Chef Ştefan Popescu.

Perfecţiunea este cuvântul cheie pentru nunta lui Ianis Hagi. Perfecţiune la care chefii lucrează de mult.

"Primele contacte şi idei pentru acest eveniment a fost undeva în urmă cu un an, vara trecută. De atunci, am avut mai multe întâlniri şi am dezvoltat ideile. Am ajuns la un numitor comun şi sunt convins că va fi un eveniment grandios. Meniul ar trebui să îndeplinească exicenţele tuturor invitaţilor, fără excepţie", spune chef Marian Cernat.

"Sunt foarte multe părţi grele. De la a concepe acel meniu, de la a face un tasteing, de a reuşi să îi faci pe cei care degustă să înţeleagă ceea ce ai gândit tu în farfurie", spune chef Orlando Zaharia.

Cine va cânta la nunta lui Ianis Hagi cu Elena

De la petrecere nu vor lipsi melodiile machedoneşti. Trupa Pindu va delecta invitaţii, iar special de la Atena va veni şi o formaţie care cântă muzică grecească.

700 de invitati vor ajunge duminica aici pe Domeniul Stirbey, pentru nunta lui Ianis. Printre ei se numara prieteni buni ai lui Gheorghe Hagi, de la Barcelona, Galatasaray si Real Madrid, echipele unde el a facut istorie.

Antena transmite în exclusivitate imagini de la nunta lui Ianis şi a Elenei Hagi

Unul dintre cele mai aşteptate evenimente mondene ale anului, cununia religioasă a Elenei şi a lui Ianis Hagi, va avea loc în această duminică, în Bucureşti, iar Antena are drepturi exclusive de difuzare a celor mai importante momente din cadrul acestuia.

După cununia civilă care a avut loc la sfârşitul anului trecut, chiar de Crăciun, Ianis şi Elena Hagi vor ajunge duminica aceasta la altar. Ulterior, aceştia vor sărbători alături de familie şi de prieteni la Palatul Ştirbey.

Imagini exclusive, atât de la cununia religioasă, cât şi de la petrecerea care va avea loc la Domeniul Ştirbey, vor fi transmise în acest weekend de către posturile Antena.

După cununia civilă care a avut loc la sfârşitul anului trecut, chiar de Crăciun, Ianis şi Elena Hagi vor ajunge duminica aceasta la altar. Ulterior, aceştia vor sărbători alături de familie şi de prieteni la Palatul Ştirbey.