Polonezul Witold Banka, preşedintele WADA de la 1 ianuarie

Banka, fost atlet în vârstă de 35 de ani, a fost alegerea autorităţilor publice pentru postul de preşedinte WADA. Postul este acordat prin rotaţie prin alegerea autorităţilor sportive sau cea a autorităţilor publice.

Banka a promis că va lupta pentru eliminarea dopajului, în contextul în care WADA este implicată de mai mult timp într-un scandal imens legat de dopaj. Rusia s-a aflat în centrul mai multor anchete în ultimii ani şi a primit sancţiuni după un raport din 2015 comandat de WADA a dezvăluit o vastă reţea de dopaj instituţionalizat.