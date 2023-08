Programul românilor la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe. Competiția va fi exclusiv în AntenaPLAY

Campionatele Mondiale de kaiac-canoe, care se vor desfășura în perioada 23-27 august vor fi disponibile exclusiv în AntenaPLAY. Sportivii români vor concura în 10 probe în competiţia din Germania.

„Încercam să îmi imaginez cum e să câştig o nouă medalie de aur şi cred că satisfacţia e şi mai mare. Când am ieşit prima oară campion mondial eram oarecum în necunoştinţă de cauză şi nu ştiam ce o să se întâmple. Am mai trecut prin sentimentul acela şi, dacă reuşesc să reconfirm această poziţie, sentimentul o să fie multiplicat.

