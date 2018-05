VIDEO: Real Madrid - Bayern 2-2, iar campioana Europei din 2017 își va apăra trofeul la Kiev! Norocul, Ulreich și arbitrajul duc Realul într-o nouă finală

Real Madrid - Bayern a fost un meci în care nemții au fost clar echipa mai bună, însă câteva detalii de o importanță majoră au făcut diferența. Pe tabelă, scorul final de 2-2 a fost stabilit de golurile lui Benzema (11, 46), respectiv Kimmich (3) și James (63).

Real Madrid - Bayern putea avea cu totul și cu totul alt deznodământ dacă:

- ”centralul” Cuneyt Cakir nu juca la Real Madrid. Turcul s-a transformat într-un veritabil Viktor Kassai și i-a condus pe brațe pe ”galactici” către o nouă finală. Bayern a cerut 3 penalty-uri în meciul de la Madrid. În minutul 17, Lewandowski se prăbușete după un duel cu Sergio Ramos. Scorul era de 1-1. Cuneyt Cakir a rămas impasibil, în ciuda protestelor vehemente venite de pe banca lui Bayern.

Apoi, înainte de pauză, Marcelo comite un henț văzut de pe Lună la o centrare a lui Kimmich. Arbitrul turc nu a dictat nici de data aceasta penalty. Hat-trick-ul de penalty-uri refuzate a avut loc în minutul 52. Ramos cade peste același Lewandowski, însă Cakir nu e Oliver să vadă orice ”mângăiere” în careu și nu dă penalty.

- Bayern se putea califica în finală dacă avea și portar. Imediat după pauză, Sven Ulreich, înlocuitorul lui Manuel Neuer, a comis o eroare de amatori. Portarul nemților primește o pasă de la Tolisso, însă nu știe cum să oprească mingea, aceasta îi scapă și Benzema marchează cel mai ușor gol din carieră.

What an absolute howler by Bayern's goalkeeper, Sven Ulreich to allow Benzema to score this goal. Madness!😂pic.twitter.com/H0E9bVQALL