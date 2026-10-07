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Restricții de trafic, în weekend, pentru Maratonul București. Cum se va circula în Capitală pe 10 și 11 octombrie 2026

Bucureștiul va avea parte de restricții de trafic în weekendul 10-11 octombrie 2026, când Capitala găzduiește cea de-a 19-a ediție a Bucharest Marathon.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 07 Octombrie 2026, 10:17 | Actualizat Miercuri, 07 Octombrie 2026, 11:12
Restricții de trafic, în weekend, pentru Maratonul București. Cum se va circula în Capitală pe 10 și 11 octombrie 2026 | Profimedia Images
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Peste 12.000 de alergători din mai mult de 50 de țări sunt așteptați la competiție, iar traseele curselor vor trece prin patru sectoare ale orașului.

Restricții de trafic, în weekend, pentru Maratonul București

Evenimentul este organizat de Bucharest Running Club și include mai multe probe. Sâmbătă, 10 octombrie, sunt programate cursa de 10 kilometri și Cursa Populară de 2,5 kilometri. Duminică, 11 octombrie, este ziua probelor principale: maratonul de 42,195 kilometri, semimaratonul de 21 de kilometri și cursa de ștafetă.

Potrivit informațiilor publicate de Radio București FM, sâmbătă, cursele de 10 kilometri și 2,5 kilometri vor avea startul din zona Pieței Constituției, iar restricțiile vor afecta mai multe artere de pe traseul competiției. Cursa de 10 kilometri este programată să înceapă la ora 9:00, iar Cursa Populară, de 2,5 kilometri, la ora 12:00.

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Printre zonele traversate se numără Bulevardul Libertății, Splaiul Independenței, Piața Națiunile Unite, Bulevardul Națiunilor Unite și Bulevardul Unirii. Șoferii trebuie să țină cont că restricțiile se aplică în funcție de desfășurarea curselor și de trecerea participanților.

Duminică, 11 octombrie, impactul asupra traficului va fi mai mare, întrucât sunt programate maratonul, semimaratonul și ștafeta. Startul este programat la ora 9:00, iar traseul va trece prin zone centrale și importante ale Capitalei.

Ce zone din București vor fi afectate de restricțiile de trafic

Alergătorii vor trece inclusiv pe Bulevardul Unirii, Calea Victoriei, Șoseaua Kiseleff și Bulevardul Basarabia, înainte de revenirea spre zona de sosire.

Pentru șoferi, recomandarea este să evite, pe cât posibil, zonele traversate de competiție și să aleagă rute alternative. Organizatorii estimează că evenimentul va atrage, pe lângă participanți, și numeroși spectatori, iar zona Piața Constituției va fi unul dintre principalele puncte de interes ale weekendului.

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Bucureștenii care au de făcut deplasări în centrul Capitalei sunt sfătuiți să își planifice din timp traseul și să ia în calcul folosirea transportului public, în special a metroului, pentru a evita zonele în care circulația rutieră va fi afectată.

În total, ediția din acest an a Bucharest Marathon reunește probe pentru alergători de toate nivelurile și transformă, timp de două zile, mai multe dintre cele mai importante artere ale Capitalei în trasee de concurs.

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