Revista presei sportive, 06.08.2018: România are o nouă stea în gimnastică; Dan Petrescu, bătut de un român; Barcelona mai vinde un star

Gazeta Sporturilor de azi deschide cu răzbunarea celor de la FCSB în fața lui Poli Iași, scor 4-0, în runda a 3-a din Liga 1. Dar cele mai tari subiecte vin din gimnastică și canotaj, două sporturi care par să renască.

Denisa Golgotă, iată un nume pe care trebuie să îl reținem. Gazeta ne anunță că ea e noua stea a României. Are 16 ani și deja două medalii la Europenele de la Glasgow: argint la sol și bronz la sărituri.

Tot la Glasgow, dar la canotaj, România a treminat pe locul 1 în clasamentul pe medalii, cu 7 distincții.

Revenind la fotbal, mai citim în presa internă de azi despre duelul Dan Petrescu - Cosmin Olăroiu din China, încheiat 3-1 pentru ”Oli”. Astfel, Petrescu o duce din rău în mai rău, iar zilele sale la Guinzhou par a fi numărate.

Trecem acum la presa internațională și mergem în Spania, acolo unde, Marca și AS ne anunță că Real Madrid are un nou lider în atac. Nu e Bale, nici Benzema și nici vreun transfer recent, ci puștiul Marco Asensio.

Din Mundo Deportivo citim despre un ”război” Juventus - Barcelona pentru transferul lui Paul Pogba. Mino Raiola e deja la Manchester și forțează transferul campionului Mondial. Suma se ridică la 150 milioane de Euro. Cine va câștiga lupta pentru Pogboom?

Dacă în Mundo e război, în Sport e pace și armonie. Catalanii și Gattuso, antrenorul lui Milan, laudă un puști de la Barcelona: Riqui Puig, cel care este văzut a fi o viitoare stea a fotbalului.

Din Sport mai citim că Barcelona îl vinde pe Yerry Mina la Everton pentru 32 de milioane de Euro. Mina a fost revelația Columbiei la Cupa Mondială, cu 3 goluri marcate.

În urmă cu câteva zile, Barcelona l-a vândut, tot la Everton, pe Lucas Digne.

Presa din Italia de azi, la unison, scrie despre revenirea lui Paolo Maldini la AC Milan, într-o funcție adminsitrativă. Legenda revine acasă după 9 ani de la retragere.

