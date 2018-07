Revista presei sportive, 18.07.2018: Cum i-a luat CFR-ul lui Gigi Becali cel mai dorit atacant; Ronaldo atrage starurile la Juventus; Messi, în mare formă, la plajă!

Din Gazeta Sporturilor aflăm cum i l-a ”furat” CFR Cluj lui Gigi Becali pe Billel Omrani. Atacantul dorit de patronul FCSB a fost ”legat” de clujeni printr-o stratagemă inteligentă. Gazeta scrie că francezul a semnat prelungirea contractului cu echipa din Gruia, deși el credea că semnează o simplă mărire salarială. Și uite așa, atacantul s-a trezit legat de CFR. Partea bună este că are un contract mai mare!

Trecem la presa din Spania, acolo unde citim, din Marca, despre iminenta venire la Real a celui mai bun portar de la Cupa Mondială, belgianul Thibaut Courtois. Alisson de la Roma e aproape de Liverpool, astfel că Madridului i-a rămas varianta starului de la Chelsea.

Vești proaste pentru Real Madrid aflăm din AS. Se pare că Mbappe se simte foarte bine la PSG, acolo unde vrea să continue și din toamnă. Așadar, madrilenii nu au decât să revină pe pista Neymar.

Catalanii de azi sunt vrăjiți de forma lui Lionel Messi. Nu, nu e vorba de forma de la Cupa Mondială, una care nu a existat pentru argentinian, ci de forma de pe plajele din Ibiza, acolo unde starul Barcelonei se pregătește intens pentru reluarea sezonului.

Mundo Deportivo: ”Messi, ca nou! După decepția de la Mondiale, starul se distrează la Ibiza”

Sport: ”Messi, fericit și în plină formă!”

Presa italiană scrie azi despre ”Efectul Ronaldo”. Paul Pogba ar dori să revină la Torino, acolo unde a jucat înainte de a ajunge la Manchester United.

Gazzetta dello Sport: Leonardo and Ivan Gazidis are two hot names for Milan’s board meeting this Saturday. pic.twitter.com/A8p8LGulG2