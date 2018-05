Revoluție la FCSB! Gigi Becali anunță sumele de transfer ale lui Budescu și Alibec! Cei doi pot ajunge la o rivală din Liga 1

FCSB a ratat titlul de campioană în Liga 1 după o luptă la baionetă cu CFR Cluj, iar la echipa lui Nicolae Dică urmează ”revoluția” clasică. La fel ca în ultimele sezoane, de la vicecampioană vor pleca jucătorii de mâna a doua, dar și vedetele care nu se încadrează în atmosfera de supunere față de șeful suprem. Budescu, o personalitate uriașă în teren și în afara lui, și Alibec, sunt anunțați de patron pe lista neagră.

Astăzi, Gigi Becali a recunoscut că este gata să renunțe la serviciile vedetelor Constantin Budescu și Denis Alibec. Cei doi pot ajunge la echipe din străinătate dar și le rivala din Liga 1, CFR Cluj.

Prețurile celor doi jucători au scăzut considerabil în opinia lui Becali. De la ”nu-l dau nici pe 15 milioane”, Alibec a ajuns la ”sub 2 milioane de Euro”. În ceea ce-l privește pe Budescu, omul care a dus în spate FCSB-ul în acest sezon, acesta poate pleca pe 2 milioane chiar și la CFR Cluj.

”Pentru Denis Alibec există 7 oferte. Sunt din Turcia, Rusia, Anglia, Franța și Ucraina. Să vedem ce va fi și unde va merge. Clubul care îmi dădea 7 milioane pe Alibec mă întreabă acum de îl dau pe 1,7 milioane de euro. Le-am zis că m-am certat cu el și nu-l mai vreau. Dar e superfotbalist. Am fost întrebat dacă-l dau la CFR Cluj. Am zis că normal, nu am nicio problemă. Îl dau oriunde, și-n Africa.

Și pe Budescu îl vând. De ce să plătească 3 milioane pe el, cât e clauza? Pe Budescu îl dau cu 2 milioane de euro. Și la CFR îl vând. Nu e rivalitate. Eu vreau bani din fotbal. Dacă eu nu mai vreau jucătorii, poate să-i cumpere oricine. Nu îmi pasă”, a declarat Gigi Becali, conform gsp.ro