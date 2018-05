Previzibil! FCSB-ul condus 100% de Gigi Becali a ratat încă un titlu în Liga 1! Motivele care au dus la ”tripla” de campionate ratate

FCSB a devenit o constantă a eșecului în Liga 1. După titlul cucerit în sezonul 2014-2015, pentru echipa condusă autoritar de Gigi Becali au urmat trei ani de coșmar. Din 2015 până azi, Gigi Becali a băgat sume imense în echipă pentru a triumfa din nou în Liga 1, însă a clacat de fiecare dată împotriva unor adversari mult mai inteligenți.

Aseară, într-un final de sezon mai mult decât previzibil, CFR Cluj a învins Viitorul lui Gică Hagi, scor 1-0, și s-a încoronat pentru a 4-a oară campioană a României. În anul centenarului României, dar și a întrecerii interne, Gigi Becali e din nou ”Rege” al eșecului. Al propriului său eșec.

Pe scurt, FCSB-ul lui Gigi Becali a ajuns la o ”triplă istorică” de campionate ratate. Mai întâi, în 2015-2016, Becali a fost pus la respect de prietenul său Marius Șumudică și a sa echipă Astra Giurgiu. Apoi, în sezonul trecut, ”Regele” Gică Hagi i-a arătat lui Gigi Becali cum se câștigă un campionat fără să bagi prea mulți bani, dar destul de multă minte. Iar ieri, în Gruia, CFR Cluj a defilat în ultima rundă a sezonului 2017-2018 și a câștigat pe merit titlul.

Pe 9 martie 2018, sub titlul ”OPINIE înainte de startul play-off-ului Ligii 1: FCSB NU va câștiga campionatul. Top 6 motive pentru care Gigi Becali va rata din nou titlul în România”, anticipam perfect finalul de sezon din Liga 1. Nu e ceva ieșit din comun să vezi cum Gigi Becali își periclitează cu bună știință niște investiții de câteva milioane bune de Euro.

Iată de ce nu a câștigat FCSB titlul în 2018 și, îndrăznim să anticipăm, nu va câștiga nici în anii ce vor urma, dacă Gigi Becali va fi în ”formă”:

Motivele sunt puține și solide, iar primul se numește simplu ”Gigi Becali”. Cu Gigi Becali în libertate, FCSB o duce foarte rău pe plan intern în ultimii ani. În ultimul sezonul când echipa a luat titlul, 2014-2015, Gigi Becali abia fusese eliberat. Se întâmpla în luna aprilie a anului 2015. În decurs de o lună, patronul FCSB nu a mai putut distruge foarte mult din munca lui Costel Gâlcă. A distrus în schimb următoarele sezoane.

De ani buni, FCSB nu are antrenor ...sau are, dar acesta e în lojă și este total pe lângă. Nicolae Dică nu este și nu a fost niciodată antrenorul FCSB. Nu pentru că nu a vrut, ci pentru că nu a fost lăsat. Gigi Becali decide TOT la FCSB. Decide echipa de start, decide rezervele, decide schimbările, decide transferurile, decide cine e în formă, decide cine se vinde, decide TOT! Exemplele în acest caz sunt nenumărate.

FCSB s-a luptat cu o echipă care are ANTRENOR! Nicidecum un antrenor de clasă, însă unul care se descurcă într-un campionat sub-mediocru cum e Liga 1. CFR Cluj, deși nu a impresionat, a avut pe bancă un antrenor cu multe clase peste ceea ce există la FCSB. Dan Petrescu are experiență, are lot și, cel mai important, are rezultate

Și acum, la final de sezon, FCSB continuă să fie o echipă ultra-umflată de presă. Teoretic, FCSB are cel mai valoros lot din Liga 1. Pe jucătorii din echipa lui Dică s-au dat multe milioane de Euro în ultimii ani. Dar milioanele nu joacă aproape nimic.

Cu excepția lui Budescu, cel care, când are chef, e fotbalist, restul ”vedetelor” de la FCSB au dezamăgit meci de meci. Alibec a dispărut total, iar ”lotul Viitorul” se dodedește a fi una dintre cele mai mari țepe luate de Gigi Becali. Florinel ”Mbappe” Coman și Dragoș ”Lupescu” Nedelcu, jucători pe care s-au plătit 5 milioane de Euro, reprezintă două mari dezamăgiri. Nici Benzar nu s-a lăsat mai prejos, fiind tot un fel de Gabi Enache pe final de sezon. Singurii jucătorii de la FCSB care au mai ”mișcat” au fost Dennis Man,”Bizonul” Harlem Gnohere și veteranul Mihai Pintilii. Puțini, mult prea puțini pentru o echipă care ”e cea mai bună”.

FCSB nu a avut prea mulți ”prieteni” în Liga 1. Nu mai e demult o noutate faptul că FCSB e cea mai disprețuită echipă a României la nivel de contracandidate. Acest lucru s-a văzut perfect în finalul sezonului trecut, atunci când mai multe echipe din play-off nu și-au prea dat viața în meciurile cu Viitorul. Mai mult, nici măcar Viitorul, echipa împotriva căreia FCSB câștiga lejer, nu mai are statutul de ”victimă sigură”. După 11 victorii la rând cu echipa lui Hagi, Gigi Becali a ajuns la un singur succes în ultimele 4 meciuri cu echipa dobrogeană.

Duelurile CFR Cluj - Viitorul puse în raport cu duelurile FCSB - Viitorul ne-au demonstrat clar faptul că FCSB nu mai are prieteni în Liga 1.