Roman Abramovici vinde echipa de fotbal Chelsea. Ce are de gând să facă cu suma de bani obținută, contrar așteptărilor rușilor

Roman Abramovici a confirmat vânzarea echipei Chelsea pentru 3 miliarde de lire. El a cumpărt clubul de fotbal cu sediul la Londra în 2003. Banii obținuți în urmă vânzării echipei de fotbal vor fi donați de bramovici victemelor din Ucraina, lucru complet neașteptt, de vreme ce el era un susținător al lui Putin, potrivit Daily Mail.

Clubul de fotbal a fost scos la vânzare miercuri de dimineață, pe 2 martie.

Ce a declarat Roman Abramovici că va face cu banii obținuți din vânzarea Clubului Chelsea

Într-o declarație oficială, Abramovici a spus:

“Aș vrea să vorbesc despre speculațiile din media legate de echipa Chelsea care au apărut în ultimele zile”, a spus inițial oligarhul rus.

Citește și: Ce s-a întâmplat cu iahtul oligarhului rus Alişer Usmanov, care se adăpostea în lux, în Europa. Germanii nu l-au iertat

“Așa cum am mai spus, mereu am luat decizii gândindu-mă la interesele Clubului de fotbal. Având în vedere situația dată, am luat decizia să vând Clubul Chelsea pentru așa cred că e mai bine pentru toți, angajați, fani, parteneri și sponsori”, a mai zis Abramovici.

În 19 ani de când deține clubul de fotbal, Abramovici a investit foarte mulți bani ca echipa să fie una dintre cele mai de succes din Europa.

“Această decizie nu este despre afaceri sau bani pentru mine, ci despre pasiunea pură pentru fotbal și pentru club. Mai mult decât atât, mi-am innstruit echipa să deschidă o fundație caritabilă prin care toate încasările din vânzarea clubului sportiv vor fi donate. Fundația caritabilă va fi în scopul tuturor victimelor din Ucraina, inclusiv fonduri critice pentru ajutorarea imediată și urgentă a victimelor, dar și pentru a susține recuperea pe termen lung a ucrainenilor”, a mai spus Abramovici.

Presiunea războiului inițial de Rusia s-a simțit și asupra lui Abramovici care a luat rapid această decizie. Potrivit Forbesc, Abramovici are o avere de 12 miliarde de dolari, deține un castel în valoare de 150 milioane de lire în Kensington, un penthouse în valoare de 22 milioane de lire și iahturi, elicoptere, mașini și avioane private în valoare de 1,2 miliarde de lire.

Ucraina rezistă și în a 8-a zi de la începerea războiului

În noaptea de miercuri spre joi, ucraineni au confirmat că armata rusă a ocupat în totalitate orașul Herson, situat în sudul țării. Acesta este cel mai mare oraş ocupat de ruși de la începutul invaziei declanșate pe 24 februarie.

Citește și: Notre-Dame din Paris şi catedralele din întreaga Europă vor bate clopotele, joi, timp de şapte minute, pentru Ucraina

Primarul orașului din sudul țării, care are 290.000 de locuitori, a cerut sprijinul comunității internaționale și a mass-media pentru "prevenirea unei catastrofe umanitare în oraş", potrivit Ukrainska Pravda.

Orașul Herson este situat în apropierea Crimeei, regiune anexată de Rusia în 2014.

Şeful administraţiei regionale, Gennadi Lakhuta, le-a cerut locuitorilor să rămână acasă, spunând că "ocupanţii (ruşi) sunt în toate părţile oraşului şi sunt foarte periculoşi", relatează news.ro.

Citeşte şi: Ion Țiriac, discurs alarmant în plin război: „Când o începe Putin să spună ‘România și Polonia’… Suntem foarte aproape!”. Cum a fost la un pas să se întâlnească cu președintele Rusiei

În AntenaPLAY ai episoade noi din serialul Adela ▶ Vezi prin ce situații limită trec Adela și Mihai