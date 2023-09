România - Kosovo, liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY, marți, ora 21:45

Naţionala României întâlnește Kosovo, marţi, de la 21:45, liveVIDEO pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, într-un meci vital pentru calificarea la Campionatul European din 2024.

Publicat: Luni, 11 Septembrie 2023, 14:03 | Actualizat Luni, 11 Septembrie 2023, 15:30

Selecționata antrenată de Edi Iordănescu se pregătește de etapa a șasea din campania de calificare la Campionatul European din 2024. Tricolorii pot obține cel de-al treilea succes din preliminarii ce le-ar asigura un avantaj de cel puţin un punct în faţa Israelului, înaintea meciurilor din luna octombrie.

Partida de pe Arena Națională va putea fi urmărită liveVIDEO pe Antena 1 şi în AntenaPLAY și Live VIDEOText pe a1.ro.

Andrei Burcă trage un semnal de alarmă înainte de România - Kosovo: ”E un moment zero!”

„Au venit 50.000 de oameni și nu am știut să facem față acestei emoții. Trebuie să învățăm să jucăm cu presiune, iar pe viitor să știm ce avem de făcut. Suntem la mâna noastră, pe loc calificabil, nu am pierdut niciun meci, ceea ce înseamnă că am respectat ideile tactice. Suntem conștienți că mai avem de îmbunătățit lucruri”

Programul meciurilor din grupa României, până la finalul preliminariile pentru EURO 2024

12 septembrie 2023: ROMÂNIA – Kosovo, Israel – Belarus, Elveția – Andorra (21:45)

12 octombrie 2023: Belarus – ROMÂNIA, Andorra – Kosovo, Israel – Elveția (21:45)

15 octombrie 2023: Elveția – Belarus (19:00), ROMÂNIA – Andorra, Kosovo – Israel (21:45)

18 noiembrie 2023: Belarus – Andorra (19:00), Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo (21:45)

21 noiembrie 2023: ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus (21:45)

Clasament Grupa I

1. Elveția 5 3-2-0 14-5 11p.

2. România 5 2-3-0 7-4 9p.

3. Israel 5 2-2-1 6-7 8p.

4. Belarus 5 1-1-3 4-10 4p.

5. Kosovo 5 0-4-1 5-6 4p.

6. Andorra 5 0-2-3 3-7 2p.

Lotul României pentru meciurile cu Israel și Kosovo:

PORTARI

Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 4/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 1/0), Marian Aioani (Farul Constanța, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 11/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 24/2), Andrei Burcă (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 20/1), Adrian Rus (Pafos | Cipru, 17/1), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 8/0), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 0/0), Mario Camora (CFR Cluj, 10/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 29/2)

MIJLOCAȘI

Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 1/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 12/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 12/0), Darius Olaru (FCSB, 12/0), Alexandru Cicâldău (Konyaspor | Turcia, 30/4), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 61/12), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 47/2), Deian Sorescu (Raków | Polonia, 13/0), Olimpiu Moruțan (Ankaragucu | Turcia, 10/1), Ianis Hagi (Deportivo Alaves | Spania, 26/2), Florinel Coman (FCSB, 8/0), Valentin Mihăilă (Parma | Italia, 13/3)

ATACANȚI

George Pușcaș (Genoa | Italia, 37/10), Denis Alibec (Muaither | Qatar, 32/4), Daniel Bîrligea (CFR Cluj, 0/0)

