Ronaldinho a fost diagnosticat cu noul Covid 19. Care e starea sportivului

Ronaldinho, care a câștigat 97 de titluri pentru Brazilia între 1999 și 20013, a specificat că este asimptomatic: "Am venit în Belo Horizonte pentru un eveniment. Am făcut testul și am ieșit pozitiv, dar sunt bine, nu am simptome. Am fost absent de la eveniment, dar revin. Vă îmbrățișez!".

A fost un an agitat pentru Ronaldinho care, împreună cu fratele său Roberto Assis, a fost închis în Paraguay în martie, după ce ambii au intrat în țară cu pașapoarte false.

Cei doi au fost mutați în arest la domiciliu într-un hotel paraguayan în aprilie, după ce au executat 32 de zile de închisoare, sentințele lor încheindu-se oficial în august.

Sportivi care au fost testați pozitiv cu oul COVID-19 (Coronavirus):