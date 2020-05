Cristina Neagu, desemnată de patru ori cea mai bună handbalistă a lumii, câștigă cât un polițist local! Salariul i-a scăzut umilitor de mult de la 17.500 de euro/lună la 1.000 de euro/lună

Desemnată de patru ori cea mai buna jucatoare de handbal a lumii, Cristina Neagu a ajuns să trăiască la "mila" șomajului tehnic, adică 75 la sută din salariul mediu brut pe economie. Diferența enormă față de salariul pe care sportiva de performanță îl avea înainte și cel pe care îl are acum aduce o umilință muncii pe care a făcut-o pentru a duce România pe locul 1 în LUME la HANDBAL, nu o dată, ci de PATRU ori!

Din păcate, salariul i-a scăzut de 16 ori în perioada pandemiei, când directorul general de la CSM, Gabriela Szabo, a decis să-și trimită sportivii în șomaj tehnic.

"The best woman handball player is Cristina Neagu – Romanian player with 4 IHF Player Of The Year awards", scrie publicația străină handballrepublic.com