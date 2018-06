Cristiano Ronaldo doboară record după record la Cupa Mondială! Și arbitrii au rămas impresionați de portughez. Ce i-a cerut americanul Mark Geiger

Cristiano Ronaldo a pășit în cărțile de istorie ale fotbalului încă din meciul cu Spania, din debutul grupei B de la Campionatul Mondial. Starul lui Real Madrid a marcat de 3 ori și a ajuns la al 51-lea hat-trick din carieră!

Apoi, ieri, în victoria Portugaliei cu Maroc, 1-0, Cristiano Ronaldo a bifat o nouă bornă istorică! . Prin golul marcat în prima repriză, Cristiano Ronaldo a devenit cel mai bun marcator din Europa la nivel internațional. În acest moment, doar iranianului Ali Daei, cu 109 goluri, este peste lusitan la nivel mondial.

Cristiano Ronaldo is now the 2nd highest international goalscorer in history:



🇮🇷 Ali Daei (109)

🇵🇹 Cristiano Ronaldo (85)

🇭🇺 Ferenc Puskás (84)



pic.twitter.com/7QzA39d0Qe