Sediul Primăriei din Los Angeles, iluminat în violet şi auriu, în semn de omagiu pentru Kobe Bryant. Dallas Mavericks anunţă retragerea tricoului cu numărul 24

Primarul oraşului Los Angeles, Eric Garcetti, a anunţat că sediul a fost iluminat în aceste culori în onoarea lui Kobe Bryant, a fiicei lui şi a celorlalte victime ale accidentului de elicopter.

Lights for a legend.



Los Angeles City Hall lit in purple and gold starting at 8:24 p.m. this evening in honor of Kobe Bryant’s storied championship career and in memory of Bryant, his daughter, Gianna, and all who perished in today’s tragedy.

— Mayor Eric Garcetti (@MayorOfLA)

Gruparea din NBA Dallas Mavericks va retrage tricoul cu numărul 24, număr purtat de Kobe Bryant când a jucat la Los Angeles Lakers.