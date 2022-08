Simona Halep a abandonat turneul de la Washington, după ce i s-a făcut rău în timpul meciului cu Anna Kalinskaya | VIDEO

Sportiva din România a abandonat meciul în turul al doilea, după ce i s-a făcut rău din cauza căldurii. Halep pierduse primul set în fața rusoaicei. Scorul s-a închiat: 7-5, 2-0 pentru rusoaică.

În trecut, Simona Halep a mai pățit să-i fie rău de la căldură, la Australian Open.

We've seen this problem before in the past and sadly it happened again today, the heat was just too much for Simona. She did her best, fighting back from 0-4 to 5 all before losing the 1st set. Anna Kalinskaya defeated Simona Halep 7-5, 2-0 retirement. pic.twitter.com/LAmlxivtPN