Ce cadou a primit Simona Halep de la Toni Iuruc, de ziua sa de naștere. Sportiva a împlinit 30 de ani

Simona Halep, una dintre cele mai îndrăgite sportive din România, cunoscută la nivel internațional pentru performanțele sale, a împlinit frumoasa vârstă de 30 de ani.

Sportiva a petrecut la miez de noapte aniversarea sa alături de bărbatul care i-a devenit soț.

Ce surpriză i-a făcut Toni Iuric Simonei Halep, la împlinirea vârstei de 30 de ani

Aceasta a petrecut clipe minunate alături de soțul său, care i-a umplut camera de dtrandafiri roz. Simona Halep a postat pe Instagram imgaini cu surpriza pe care i-a făcut-o la miez de noapte partenerul său de viață.

Sportiva a fotografiat trandafirii roz și a urcat imaginile pe Insta Story, acolo unde fanii s-au bucurat să vadă cum petrece campioana.

Imaginile pot fi văzute în Galeria Foto. Simona Halep și Toni Iuruc s-au căsătorit pe 15 septembrie, în fața ofițerului de stare civilă. Sute de invitaţi au petrecut alături de ei, într-un club exclusivist din Mamaia.

Petrecerea discretă şi elegantă, cum tenismena și-a dorit-o, a fost așa până la capăt. De la meniul special ales, până la dorința celor doi soți de a nu primi "bani în plic", drept cadou de nuntă.

Simona Halep s-a căsătorit cu Toni Iuruc sub o ploaie de confetti

Fericitul eveniment a avut loc sub o ploaie de confetti, acolo unde a şi început povestea de dragoste dintre cei doi. Alături le-au fost aproximativ 300 de invitaţi, mulţi dintre ei foşti mari campioni: Gică Hagi, Gică Popescu, Florin Răducioiu şi Ilie Năstase.

Simona Halep și Toni Iuruc și-au unit destinele miercuri, începând cu ora 16:00, în fața ofițerului de stare civilă. Simona Halep a strălucit în ziua cununiei într-o rochie crem.

Simona Halep şi Toni Iuruc au fost văzuţi prima dată împreună în iulie 2019, la turneul de la Wimbledon, câștigat de sportivă. De atunci, a însoţit-o la aproape toate turneele de tenis, iar în vara acestui an, a cerut-o în căsătorie. Inelul de logodnă, din aur alb cu diamanete, a costat 24.000 de euro.

Tenismena Simona Halep va încălca însă o regulă nescrisă a tradițiilor machedonești, aceea ca soția să poarte în totalitate numele soțului, Toni Iuruc. Astfel, Simona Halep își va păstra și actualul nume, scrie Ziare.com, care citează o sursă apropiată cuplului. Astfel, tenismena se va numi Simona Halep - Iuruc.

Vestea că Simona Halep și Toni Iuruc se vor cununa pe 15 septembrie 2021 a fost dată de Ilie Năstase, din greșeală, și a fost confirmată ulterior de familia sportivei.

Simona Halep a povestit, într-o conferință de presă, cum a fost cerută în căsătorie de iubitul său, Toni Iuruc. Sportiva a descris momentul cererii în căsătorie ca fiind ”deosebit”.

„E foarte frumos (n.r. - inelul de logodnă) și-l port cu mândrie și cu plăcere. A fost un moment deosebit! În trecut ziceam că o să fie un moment mai banal, așa, dar nu a fost deloc așa. Impactul a fost mare, am fost emoționată și mă bucur foarte mult să-l am pe Toni alături de mine. Am plecat la un drum frumos. Da, așa este, ne-am logodit! Mă bucur pentru că am făcut pasul deja, este un moment foarte foarte frumos din viața mea”, a declarat Simona Halep.

