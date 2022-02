Simona Halep a ratat Finala turneului WTA Dubai 2022, după ce a pierdut meciul cu Jelena Ostapenko. Cu câți bani pleacă acasă

Jucătoarea de tenis din Letonia Jelena Ostapenko (21 WTA) s-a calificat în finala turneului de la Dubai, după victoria împotriva Simonei Halep (23 WTA), cu scorul 2-6, 7-6 (0), 6-0. Primul set a fost unul bun pentru româncă, însă a avut o cădere drastică în setul decisiv.

Simo losing is always sad, and with their history, losing to Ostapenko is extra so. Simona got off to a quick start winning the 1st set. But after that, she just couldn't keep up with Ostapenko's hard-hitting shots. Jelena Ostapenko defeated Simona Halep 2-6, 7-6, 6-0#DDFTennis pic.twitter.com/Z41ybJZYlK