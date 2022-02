Simona Halep a stârnit hohote de râs la un interviu din Dubai. Răspunsul inedit care i-a amuzat pe toți: „Sunt atât de bătrână”

În cadrul unui interviu acordat dupăce a învins-o pe Gabriela Ruse cu scorul 6-3, 6-2. Jurnalista care îi lua interviu a ținut să menționeze că Simona Halep a jucat pentru prima dată la Dubai în 2012, în urmă cu 10 ani, potrivit digisport.ro.

Când a auzit că a jucat pentru prima oară în Dubai acum 10 ani (la 20 de ani), Simona Halep a remarcat: „Sunt atât de bătrână! Acum 10 ani! Atât de bătrână”. Jurnalist a râs în hohote la remarca Simonei Halep.

În sferturile de finală de la Dubai Simona Halep joacă împotriva jucătoarei Ons Jabeur.

Simona Halep's on-court interview after her R2 victory over Gabriela Ruse.#DDFTennis pic.twitter.com/vDnd15bUph