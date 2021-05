Simona Halep, despre cât de gravă e accidentarea la gambă și cum o afecteaza. Sportiva a făcut RMN-ul în Italia

Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 3, a abandonat meciul disputat, miercuri, cu jucătoarea de origine germană Angelique Kerber, locul 26 WTA, din turul al doilea al turneului WTA 1000 de la Roma, la scorul de 6-1, 3-3 pentru româncă. Simona Halep este deţinătoarea trofeului la Roma şi fusese direct acceptată în această fază a competiţiei.

"După un RMN aici la Roma pot confirma că am o mică ruptură la gamba stângă. Voi zbura acasă astăzi şi voi începe recuperarea în piscină şi sală de gimnastică luni. Rămân pozitivă şi voi face tot ce pot pentru a-mi grăbi revenirea. Mulţumesc din nou şi ne vedem curând", a scris Halep pe reţelele de socializare.

La 6-1, 3-3, în momentul în care Kerber avea 30-0, pe serviciul ei, Halep a acuzat o accidentare la gamba stângă după ce a returnat o minge şi a cerut imediat intervenţia fizioterapeutului. Cu dureri mari şi cu lacrimi în ochi, sportiva din Constanţa a ajuns cu greu la bancă şi a luat decizia de a se retrage.

Citește și: Simona Halep, pe ce poziție WTA se află după înfrângeri. Câte puncte a pierdut după turneul ratat la Madrid

Simona Halep a părăsit terenul şchiopătând, ajutată de două persoane.

Mesajul lui Angelique Kerber, după accidentarea Simonei Halep în turneul de la Roma

Simona Halep a suferit o accidentare în timpul meciului de miercuri cu nemțoaica Angelique Kerber. Simona Halep a părăsit terenul şchiopătând, ajutată de două persoane, iar adeversara ei a ajutat-o să-și strângă lucrurile.

Sportiva Angelique Kerber a transmis un mesaj, declarând că este prietenă bună cu Simona Halep şi speră ca românca să revină cât mai repede pe teren, potrivit news.ro.

Citește și: Simona Halep s-a retras de la Turneul de la Dubai 2021. Care este motivul din spatele deciziei sale

„Am încercat să o ajut cât puteam şi sper că va reveni cât mai curând şi că nu este ceva grav. De-a lungul timpului, am fost împreună în circuit. Ne cunoaştem foarte bine pe teren şi în afara lui. Aceasta este viaţa în circuit acum, am trecut toate prin astfel de experienţe. Am jucat dublu cu ea la Miami, ne-am distrat bine acolo. Cu cât trece timpul şi devii mai în vârstă, cred că e mai uşor pentru noi (n.r. - să fim prietene). Suntem foarte bune prietene. Acesta este un motiv în plus să nu mă simt bine când văd lucruri precum cele întâmplate azi (n.r. - miercuri). Sper să se refacă repede", a declarat Kerber, după meci.

Simona Halep a anunţat, pe Twitter, că potrivit primelor investigații medicale, a suferit o ruptură la nivelul gambei stângi.