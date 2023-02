Simona Halep, escapadă romantică de Valentine’s Day. Românca riscă patru ani de suspendare. Unde a plecat

Simona Halep a plecat la Paris chiar înainte de audierile în cazul scandalului de dopaj. Acesta riscă patru ani de suspendare din activitate, lucru care ar putea însemna încheierea carierei sale în lumea sportului.

Demn de menționat este că vizita Simonei Halep în Franța poate fi atât o vacanță, cât și o călătorie în interes de serviciu, pentru că antrenorul său, francezul Patrick Mouratoglou (52 de ani), locuiește în Nisa.

Simona Halep a fost suspendată provizoriu după ce a fost depistată pozitiv cu o substanţă interzisă, în urma unui control făcut în august, la US Open.

Cum s-a fotografiat Simona Halep în Franța. Sportiva noastră a făcut o escapadă romantică în Paris, "orașul iubirii", de Valetine's Day

Potrivit informațiilor oferite de romaniatv.net, surse din apropierea sportivei vorbesc despre o posibilă întrerupere a colaborării cu antrenorul său și intenționează să-și ia un alt antrenor când revine pe teren. În aceste momente, pentru Simona Halep situația este una cât se poate de grea, sportiva încercând să-și dovedească nevinovăția după ce a fost acuzată de dopaj, pentru a evita suspendarea de patru ani din activitate. Sportiva noastră susține că are un caz solid și vă demonstra că substanța descoperită în sânge a fost ingerată fără știința sa.

Acum, Simona Halep a ales să stea deoparte de agitația Capitalei, si să se relaxeze în Franța. Sportiva a publicat pe Instagram, pe Story, o imagine în care stă cu spatele și are un bagaj mare în mână și o genată de sute de mii de euro pe braț.

Pentru moment, Simona Halep este suspendată din competiţii pentru dopaj. Fostul tenismen american John McEnroe a declarat că are speranța că sportiva este nevinovată, în caz contrar fiind vorba de o situaţie care îi va încheia cariera.

"Simona a avut o carieră grozavă, dar, în mod evident, există un nor uriaş deasupra ei în acest moment. Aşadar, cu toţii vrem să ştim, eu cu siguranţă sper că este nevinovată. Cred că întreaga lume a tenisului speră acest lucru, aşa că, dacă acest proces se va desfăşura cu rapiditate, va fi un lucru bun...dacă vom reuşi să ajungem până la capăt şi să aflăm ce s-a întâmplat cu adevărat. Deci, în orice caz, sperăm că rezultatul va fi stabilit curând, pentru că este un lucru care îi va pune capăt carierei, practic, dacă va fi găsită vinovată. Aşadar, aştept cu nerăbdare rezultatele, pentru că este ceva la care nu vrei să iei parte dacă eşti jucător, mai ales dacă eşti nevinovat", a explicat McEnroe, potrivit news.ro.

Anul 2022 a început bine pentru Simona Halep, fostul număr 1 mondial. A câştigat turneul de la Melbourne şi a început colaborarea cu antrenorul Patrick Mouratoglou, iar apoi s-a impus şi la Toronto. Dar începând din septembrie, lucrurile au luat o altă întorsătură pentru sportiva din Constanţa, care a divorţat de Toni Iuruc şi a fost depistată pozitiv pentru dopaj.

La 8 septembrie, un alt evenimentul neplăcut a apărut în viaţa jucătoarea din Constanţa. Ea şi Toni Iuruc au divorţat amiabil la notar.

Simona Halep s-a căsătorit civil cu omul de afaceri Toni Iuruc în 15 septembrie 2021. În momentul căsătoriei, sportiva şi omul de afaceri erau împreună de doi ani. Ei aveau programată căsătoria religioasă în data de 13 noiembrie, la Cazino Sinaia.

La 15 septembrie, Halep a anunţat că a fost supusă unei intervenţii chirurgicale la nas, deoarece avea probleme de respiraţie, şi că nu mai urma să joace în acest an. Cu această ocazie, ea şi-a făcut şi o operaţii estetice la nas, lucru pe care, aşa cum a afirmat chiar Simona, îl dorea de mult timp.

Adevăratul şoc pentru Halep apare la 21 octombrie, atunci când sportiva din Constanţa anunţă că a fost depistată pozitiv cu roxadustat.

"Astăzi începe cel mai greu meci al vieţii mele: o luptă pentru adevăr. Am fost anunţată că am fost testată pozitiv cu o substanţă numită Roxadustat în cantitate extrem de mică, ceea ce este cel mai mare şoc al vieţii mele. In toată cariera meaa, ideea de a trişa nu mi-a trecut prin minute nicio clipă, este ceva total împotriva tuturor valorilor în care am fost educată. În faţa unei situaţii atât de nedrepte, mă simt total bulversată şi trădată. Voi lupta până la capăt pentru a dovedi că nu am luat niciodată cu bună ştiinţă vreo substanţă interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală. Nu este vorba aici de trofee sau de bani. Este vorba de onoare şi povestea de iubire pe care o am cu tenisul în ultimii 25 de ani”, spunea atunci Halep.

Controlul pozitiv a fost semnalat la US Open, iar românca a fost acuzată oficial de dopaj la începutul lunii noiembrie, porivit aceleiași surse.

