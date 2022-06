Simona Halep, locul 18 WTA, va evolua joi în turul doi la Wimbledon. De la ce oră este programat meciul şi ce românce evoluează

Organizatorii turneului de la Wimbledon au anunțat programul meciurilor de joi, 30 iunie, iar Simona Halep, Ana Bogdan, Mihaela Buzărnescu și Irina Bara vor juca în turul doi la simplu.

Tot pe terenul doi, de la ora 13.00, Irina Bara, locul 122 mondial, va evolua contra spaniolei Paula Badosa, locul 4 mondial.

Ce românce mai joacă la Wimbledon și cu cine. Simona Halep - Kirsten Flipkens, joi, ora 19:00, în turul 2 la Wimbledon

În al treilea meci de pe terenul central, unde partidele încep la 15.30, Mihaela Buzărnescu, locul 127 mondial, va evolua contra americancei Coco Gauff, a 12-a jucătoare din lume.

În primul meci de pe terenul 3, Ana Bogdan, locul 111 mondial, va juca împotriva sportivei cehe Petra Kvitova, favorită numărul 25.

În fața Simonei Halep stă un nou test imprevizibil, Kirsten Flipkens fiind o jucătoare care adoră să folosească slice-ul, iar acest procedeu tehnic este potențat de săritura joasă a mingii pe iarbă, notează sport.ro.

„Pe iarbă este mult mai dificilă. Am jucat contra ei de multe ori, știu la ce să mă aștept, dar va fi un nou meci. Așa că o să mă concentrez pe ceea ce am de făcut și o să încerc să joc ceea ce am de jucat pentru că asta îmi doresc, indiferent de rezultat, vreau să fac jocul pe care mi-l doresc să ajung să-l joc mai bine,” a declarat Simona Halep pentru ProSport, vorbind despre adversara sa din Belgia.

Rezultatele de marţi din primul tur la simplu feminin

Iga Swiatek (Polonia/N.1) - Jana Fett (Croaţia) 6-0, 6-3

Lesley Kerkhove (Olanda) - Sonay Kartal (Marea Britanie) 6-4, 3-6, 6-1

Claire Liu (SUA) - Nuria Parrizas Diaz (Spania) 7-5, 6-3

Alizé Cornet (Franţa) - Iulia Putinţeva (Kazahstan/N.27) 6-3, 7-6 (7/5)

Ajla Tomljanovic (Australia) - Jil Teichmann (Elveţia/N.18) 6-2, 6-3

Catherine Harrison (SUA) - Arantxa Rus (Olanda) 6-1, 6-4

Viktorija Golubic (Elveţia) - Andrea Petkovic (Germania) 6-4, 6-3

Barbora Krejcikova (Cehia/N.13) - Maryna Zanevska (Belgia) 7-6 (7/4), 6-3

Qinwen Zheng (China) - Sloane Stephens (SUA) 7-6 (7/1), 7-5

Bianca Andreescu (Canada) - Emina Bektas (SUA) 6-1, 6-3

Elena Rîbakina (Kazahstan/N.17) - CoCo Vandeweghe (SUA) 7-6 (7/2), 7-5

Petra Martic (Croaţia) - Shelby Rogers (SUA/N.30) 6-2, 7-6 (7/5)

Kristina Kucova (Slovacia) - Laura Pigossi (Brazilia) 7-5, 6-0

Paula Badosa (Spania/N.4) - Louisa Chirico (SUA) 6-2, 6-1

Irina Maria Bara (România) - Chloé Paquet (Franţa) 6-2, 6-4

Ana Bogdan (România) - Daiana Iastremska (Ucraina) 6-2, 6-2

Petra Kvitova (Cehia/N.25) - Jasmine Paolini (Italia) 2-6, 6-4, 6-2

Magdalena Frech (Polonia) - Camila Giorgi (Italia/N.21) 7-6 (7/4), 6-1

Anna Karolina Schmiedlova (Slovacia) - Rebecca Peterson (Suedia) 7-5, 0-6, 6-3

Kirsten Flipkens (Belgia) - Jaimee Fourlis (Australia) 7-5, 6-2

Simona Halep (România/N.16) - Karolina Muchova (Cehia) 6-3, 6-2

Coco Gauff (SUA/N.11) - Gabriela Ruse (România) 2-6, 6-3, 7-5

Mihaela Buzarnescu (România) - Nastasja Schunk (Germania) 6-4, 6-2

Lauren Davis (SUA) - Madison Brengle (SUA) 6-2, 7-5

Amanda Anisimova (SUA/N.20) - Yue Yuan (China) 6-3, 6-4

Sara Sorribes Tormo (Spania/N.32) - Christina McHale (SUA) 6-2, 6-1

Harmony Tan (Franţa) - Serena Williams (SUA) 7-5, 1-6, 7-6 (10/7)

Katie Boulter (Marea Britanie) - Clara Burel (Franţa) 7-5, 6-3

Shuai Zhang (China/N.33) - Misaki Doi (Japonia) 6-4, 6-0

Marta Kostiuk (Ucraina) - Katie Swan (Marea Britanie) 4-6, 6-4, 6-4

Maria Sakkari (Grecia/N.5) - Zoe Hives (Australia) 6-1, 6-4

Viktoria Tomova (Bulgaria) - Daria Saville (Australia) 7-5, 3-6, 7-5

Tatjana Maria (Germania) - Astra Sharma (Australia) 4-6, 6-3, 6-4

Yanina Wickmayer (Belgia) - Lin Zhu (China) 6-4, 6-2

Jelena Ostapenko (Letonia/N.12) - Océane Dodin (Franţa) 6-4, 6-4

Qiang Wang (China) - Belinda Bencic (Elveţia/N.14) 6-4, 5-7, 6-2

Heather Watson (Marea Britanie) - Tamara Korpatsch (Germania) 6-7 (7/9), 7-5, 6-2

