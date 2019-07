Imagini de colecție cu Simona Halep, la Wimbledon 2019. Azi, Simona se întoarce acasă

Simona Halep a scris la istorie la Wimbledon 2019 în jocul împotriva americancei Serena Williams. Simona se întoarce, luni, acasă. La ora 17:00 va fi întâmpinată în Salonul Oficial al aeroportului Henri Coandă.

Simona Halep - Serena Williams, Wimbledon 2019- 6-2, 6-2

Simona Halep a reușit o performanță incredibilă la Wimbledon 2019, reuşind să cucerească trofeul probei individuale feminine, după ce a învins-o, în finala de sâmbătă, 13 iulie, pe americanca Serena Williams, cu scorul de 6-2, 6-2.

Simona Halep, după victoria de la Wimbledon 2019: ”Nu am jucat niciodată mai bine. A fost cel mai bun meci făcut de mine. Nu am cuvinte să explic ceea ce simt. Am avut multe emoții înaintea meciului, dar am știut că nu e timp de așa ceva și am intrat pe teren și am dat tot ce am avut mai bun.

Este ceva incredibil. Este visul mamei mele. Mi-a zis că dacă vreau să fac ceva în tenis trebuie să joc o finală la Wimbledon. Mulțumesc mult mamă. A fost una dintre principalele motivații ale turneului, faptul că voi fi membru al clubului pe viață”, a declarat Simona Halep după meci.

Simona Halep a avut un parcurs impresionant la Wimbledon 2019, ea învingând nume mari precum Aliaksandra Sasnovich, Mihaela Buzărnescu, Victoria Azarenka, Cori Gauff, Shuai Zhang, Elina Svitolina şi Serena Williams

La Wimbledon 2019, Simona Halep a obţinut al doilea său titlu de Grand Slam din carieră după unul dintre cele mai bune meciuri din carieră, după o victorie în doar 55 de minute în faţa fostului lider mondial.

Primul este trofeul de la Roland Garros, din anul 2018, atunci când a întâlnit-o, în finală pe Sloane Stephens, pe care a învins-o cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1. Simona Halep a fost aşteptată în Salonul Oficial al aeroportului Henri Coandă şi la revenirea de la Roland Garros, din 2018.

Simona Halep se întoarce acasă după Wimbledon 2019

Simona Halep va fi întâmpinată, luni, 15 iulie, de la ora 17:00, în Salonul Oficial al aeroportului Henri Coandă, anunţă Ministerul Tineretului şi al Sportului, printr-o postare pe pagina oficială de Facebook.

Simona Halep a fost primită ca o adevărată regină, după ce a câştigat French Open în 2018, fanii aşteptând-o, mai întâi, pe Aeroportul „Henri Coandă“, iar apoi în tribunele „Arenei Naţionale“. Acum, cu siguranţă, Halep va avea parte de o primire la fel de spectaculoasă. De altfel, la conferinţa de după finala de la Wimbledon, ea a şi fost întrebată de un ziarisit britanic despre acest lucru.

Simona Halep, felicitată de Kate Middleton, ducesa de Cambridge

Simona Halep spunea înainte de marea victorie că și-ar dori ca în tribune să se afle ducesa de Cambridge, Kate Middleton, iar visul i s-a împlinit. Kate, împreună cu Meghan Markle au asitat la victoria româncei de la Wimbledon și chiar au felicitat-o pentru performanță.

"Ai jucat extraordinar, a fost un meci minunat", i-a spus Ducesa de Cambridge Simonei Halep la vestiare.

Simona Halep, Wimbledon 2019- premii spectaculoase

Astfel, câștigătorii probelor de simplu de la Wimbledon 2019 sunt recompensați în mod egal de organizatori, Simona urmând să încaseze nici mai mult, nici mai puțin de 2,35 milioane de lire sterline. Totuși, este de precizat faptul că această sumă va fi impozitată cu aproape 55%. Chiar și așa, este cel mai mare premiu primit vreodată de Halep la un turneu în circuitul WTA.

Simona Halep, în clasamentul WTA

Simona Halep, campioană la Wimbledon, a urcat de pe locul 7 pe locul 4, cu 5.933 puncte, în clasamentul WTA dat publicităţii luni. De asemenea, ea a urcat pe locul 2 în clasamentul pentru Turneul Campioanelor, cu 4.427. Liderul mondial este în continuare Ashleigh Barty (Australia), cu 6.605 de puncte. Barty conduce şi în ierarhia pentru Turneul Campioanelor, cu 4.885 puncte.

Primele zece poziţii ale clasamentului WTA de simplu:

1. Ashleigh Barty (Australia) – 6.605 de puncte;

2. Naomi Osaka (Japonia) – 6.257;

3. Karolina Pliskova (Cehia) – 6.055;

4. Simona Halep (România) – 5.933;

5. Kiki Bertens (Olanda) – 5.130;

6. Petra Kvitova (Cehia) – 4.785;

7. Elina Svitolina (Ucraina) – 4.638;

8. Sloane Stephens (SUA) – 3.802;

9. Serena Williams (SUA) – 3.411

10. Arina Sabalenka (Belarus) - 3.365.

