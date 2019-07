Analiza fostei jucătoare Chris Evert: Cred că mişcarea a fost principala armă a Simonei Halep în finală

"A fost o strălucitoare expunere a Simonei Halep. Era cunoscută ca o jucătoare care dă totul înapoi, o jucătoare defensivă, dar tocmai i-a luat jocul Serenei. A avut un răspuns pentru puterea Serenei, a înţeles cum să-i returneze serviciul. Cred că mişcarea a fost principala ei armă în acest meci. Nu am văzut-o venind şi nici alţii nu cred că au văzut-o. Este cea mai dură înfrângere pentru Serena, din punct de vedere al scorului, într-o finală de grand slam. Simţeai că Serena era în lumea ei mică acolo, nu avea nicio gaură în jocul ei. A fost remarcabil că a închis meciul jucând atât de bine, deoarece foarte des jucătoarele se trezesc şi realizează "o bat pe Serena" şi Serena le atacă apoi. Nu am văzut pe nimeni să citească atât de bine serviciul Serenei aşa cum a făcut-o Simona. Mă gândeam dacă îl citeşte aşa bine, anticipându-l bine sau dacă a studiat modelul. Vedea mingea devreme şi puncta. Aşa cum spunea înaintea finalei: <Nu am puterea Serenei, dar am picioarele mele>. A jucat agresiv, are numai 1.68, este mică, dar a ajucat un tenis exploziv de pe fundul terenului şi a făcut pasul în teren mai mult. Sâmbătă, totul a mers bine. Nu poţi spune nimic negativ de Serena deoarece, pentru cât de mult tenis a jucat anul acesta, să ajungă în finală a fost destul de impresionant. A fost primul meci jucat împotriva unei jucătpoare din top 10 WTA şi prima dată când a avut de-a face cu schimburi lungi. Loviturile ei, care în mod normal ar fi trebuie să fie câştigătoare, Simona le dădea înaopi. Cred că Serena ar putea fi într-o formă mai bună fizic. A avut puţin timp la dispoziţie să se antreneze, dar poate că acum, că este sănătoasă, va juca mai multe turnee înainte de US Open şi asta ar putea să o ajute. Poate fi o Serena diferită la Flushing Meadows. Nu a câştigat grand slam-ul cu numărul 24, dar cred că îl poate lua în altă parte. Nu mi-am pierdut încrederea că poate câştiga şi nu cred că e cineva care o cunoaşte şi se îndoieşte de asta", a declarat Chris Evert, la ESPN.