Simona Halep după înfrângerea cu Svitolina: Obiectivul meu este să trec de grupă

"Nu ne-am întâlnit niciodată pe acest tip de suprafaţă, aşa că nu ştiu la ce să mă aştept. Meciul următor este diferit de cel de astăzi. Puterea ei de a lovi mingea este foarte mare şi are alt stil. Mă voi concentra pe jocul meu şi pe tactica mea. Vreau să câştig acest meci pentru că vreau să mă calific din grupă, acest este obiectivul meu. Sper să mă recuperez cât mai repede, pentru că sunt un pic obosită şi trebuie să joc mai bine ca azi", a declarat Halep, despre ultima partidă din grupă.

Despre meciul cu Svitolina, Halep a afirmat că s-a simţit obosită din cauza lispei de pregătire din ultima perioadă şi că nu a putut finaliza punctele din cauza suprafeţei mai lente.

"Am simţit că nu pot finaliza punctele. Ea a jucat foarte bine, cu puţine greşeli. Cred că îi place să joace pe această suprafaţă (n.r. - mai lentă), care este foarte potrivită pentru ea. M-am simţit un pic obosită şi frustrată pe teren, deoarece nu m-am pregătit suficient în ultima perioadă. Nu am probleme la spate, am putut să lovesc mingea fără dureri. Cred că ambele jucătoare am făcut un meci bun. Dar ea a fost mai bună şi a câştigat. Nu sunt foarte dezamăgită, am jucat destul de bine, dar insuficient ca să câştig", a adăugat românca.

Simona Halep a vorbit şi despre antrenorul Darren Cahill, afirmând că jocul i se îmbunătăţeşte continuu de la revenirea acestuia în echipa ei.