Simona Halep, pentru a 3-a oară în finala Roland Garros! Prima reacție a româncei după meciul cu Muguruza: ”Știam că trebuie să fiu agresivă din start!”

Simona Halep, în finală la Roland Garros 2018! Cea mai bună jucătoare a lumii, Simona Halep, a făcut un meci fabulos în semifinalele de la Roland Garros contra ibericei Garbine Muguruza. Jucătoarea de 26 de ani s-a impus cu 6-1, 6-4 și va juca a 3-a finală la Paris, iar de luni va continua să conducă în clasamentul WTA.

Simona Halep, în finală la Roland Garros 2018! Meciul Halep - Muguruza nu a avut istoric. Simona a dominat categoric primul set, pe care l-a câștigat cu 6-1 în 38 de minute de joc. Muguruza a dat semne de revenire în actul secund, însă tot Simona a dominat. Românca și-a pierdut serviciul, dar a revenit și a făcut două break-uri care au trimis-o în finala de sâmbătă.

Simona Halep, în finală la Roland Garros 2018! După meci, Simona a vorbit, pentru Eurosport, despre meciul cu Muguruza:

”Încă din start am stiut ca trebuie să fiu agresivă. Totul a decurs bine pentru mine. Pot spune că am fost fost puternică pe picioare. După primul set am căpătat încredere. Am avut meciul în mână și nu am renunțat. Știam că pot rezolva totul în 2 seturi” , a fost prima reacție a Simonei Halep după calificarea în finală.

Despre finala de sâmbătă, Simona Halep spune că e încrezătoare că poate fi mai bună ca în 2017:

”E o mare șansă pentru mine să joc o finală. Voi incerca să fiu mai bună decât anul trecut, să dau tot ce am mai bun și vom vedea ce se întâmplă”, a adăugat liderul WTA

În finala de la Roland Garros, Halep va întâlni o jucătoare din Statele Unite ale Americii.

Cealaltă semifinală de la Roland Garros este una 100% americană: Madison Keys (13 WTA) dă piept cu Sloane Stephens (10 WTA), într-un meci programat pe arena Philippe Chatrier în această seară.