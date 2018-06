SIMONA HALEP, ÎN FINALĂ LA ROLAND GARROS 2018! Liderul WTA a făcut un meci fantastic cu Garbine Muguruza și joacă a 3-a finală la Paris

SIMONA HALEP, ÎN FINALĂ LA ROLAND GARROS 2018! Liderul WTA, românca Simona Halep, a făcut un meci fantastic în semifinalele de la Roland Garros cu Garbine Muguruza (3 WTA) și s-a calificat într-o nouă finală de Grand Slam. Halep s-a impus cu 6-1, 6-4, după o oră și 34 de minute, și va lupta, sâmbătă, pentru primul titlu major din carieră!

FINAL: Simona Halep - Garbine Muguruza 6-1, 6-4

SIMONA HALEP, ÎN FINALĂ LA ROLAND GARROS 2018! Pentru primul trofeu de Grand Slam din carieră, Simona Halep va juca, sâmbătă, cu o jucătoare din Statele Unite ale Americii.

În a doua semifinală de la Roland Garros, una 100% americană, se întâlnesc Madison Keys (13 WTA) și Sloane Stephens (10 WTA). Meciul se joacă chiar la această oră.

Finala de la Roland Garros 2018 e echivalentă cu păstrarea locului 1 WTA de către Simona Halep!

6-4! GAME, SET, MECI ȘI FINALĂ! Halep face un break alb și rezolvă meciul cu Muguruza

5-4! GAME URIAȘ pentru Halep, după un maraton de schimburi spectaculoase! Încă un game și Simona e în finală!

4-4! BREAK, Simona! Românca recuperează deficitul și poate ataca victoria încă din acest set secund.

3-4: Simona ține aproape de Garbine, iar un break ar putea da peste cap soarta acestui set.

2-4: Un nou game bun pe serviciul ibericei, cea care rămâne cu prima șansă la set.

2-3: Game, Simona! Halep ia un punct foarte important pentru economia luptei din acest set. Muguruza e tot mai agresivă.

1-3: Garbine salvează 2 mingi de break și se duce la două game-uri în față. Meciul rămâne unul echilibrat ca joc.

1-2: BREAK, Garbine. Echilibru de care vorbeam e un avantaj în favoarea Muguruzei, cea care face primul break din setul secund.

1-1: Game, Garbine. Iberica dă semne de echilibru în joc, iar setul pare unul diferit. Să sperăm că Halep va fi în continuare concentrată.

1-0: GAME, Simona! Început solid de set secund pentru Halep, cea care câștigă fără emoții primul punct.

A început setul secund cu Halep la serviciu!

6-1! SET FANTASTIC făcut de liderul WTA! Simona închide setul cu un nou break, al 4-lea din meci, și setul e rezolvat

Speedy Simo.@Simona_Halep's sole victory against Garbine Muguruza came on clay. The Romanian rips off an impressive 6-1 first set.#RG18 pic.twitter.com/rQ1TwJvn8x — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2018

5-1: Break și Garbine. Muguruza evită un ”bagel” și reintră în meci cu un game, sperăm, de onoare.

5-0: Triplu-BREAK, Simona! Lucrurile se complică...pentru Garbine, cea care e călcată în picioare de Halep. Să fie o revanșă pentru Cincinnati ? Să sperăm!

4-0: GAME, Simona! Și se face 4-0 pentru Simona. Lucrurile par tot mai clare în acest set. AS de încheiere de punct!

3-0: Dublu-BREAK, Simona! Defensiva îi aduce Simonei încă un punct la primire și setul se apropie de româncă. Să nu ne grăbim însă, am văzut ieri 4-0 pentru Kerber....

2-0: GAME, Halep! După ce salvează 2 mingi de re-break, Simona își ia serviciul și debutul de meci e tot mai luminos pentru româncă.

1-0: BREAK, Simona! Început bun de meci pentru liderul WTA, cu un game solid pe serviciul ibericei. Multe erori neforțate ale Muguruzei.

LIVE TEXT Simona Halep - Garbine Muguruza, semifinale Roland Garros. UPDATE. Simona și Garbine au intrat pe teren. După 10 minute de încălzire, ”finala” din semifinale poate începe!

LIVE TEXT Simona Halep - Garbine Muguruza, semifinale Roland Garros. UPDATE. Legenda tenisului, Chris Evert, spune că Simona Halep e favorită în acest meci. Aceeași opțiune o are și Kim Clijsters, cea care spune că Muguruza e inconstantă, iar Halep poate profita.

LIVE TEXT Simona Halep - Garbine Muguruza, semifinale Roland Garros. UPDATE. Statistica turneului ține cu Muguruza. Mai odihnită, mai bună la punctele câștigate pe primul serviciu, mai mulți ași și mai puține ”duble”.

Stats, quotes and talking points ahead of Halep 🆚 Muguruza #RG18



➡️ https://t.co/FRZk0F4tbF pic.twitter.com/ZR0WsSHYD4 — Reem Abulleil (@ReemAbulleil) 7 iunie 2018

LIVE TEXT Simona Halep - Garbine Muguruza, semifinale Roland Garros. UPDATE. S-a terminat meciul Rafael Nadal - Diego Schwartzman (4-6, 6-3, 6-3, 6-2), de pe arena Philipe Chatrier. Asta înseamnă că semifinala Halep - Muguruza va începe la ora 16:00!

235th Grand Slam match win for @RafaelNadal!



The 10-time champion recovers from a set down to reach the semifinals 4-6 6-3 6-3 6-2 over Schwartzman.#RG18 pic.twitter.com/Nr8ZvwkPCI — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2018

LIVE TEXT Simona Halep - Garbine Muguruza, semifinale Roland Garros. UPDATE. Simona Halep și Garbine Muguruza au ajuns în complexul de la Roland Garros. Românca a venit însoțită de părinți și oamenii din staff-ul tehnic, în frunte cu Darren Cahill.

LIVE TEXT Simona Halep - Garbine Muguruza, semifinale Roland Garros. UPDATE. WTA prezintă o statistică îngrijorătoare pentru Halep. Muguruza are un record de 27 de victorii și zero eșecuri de la Roland Garros-ul din 2016 și până azi. Statistica vine în meciurile în care aceasta și-a câștigat peste 70% din serviciu. Să sperăm că azi nu va fi la fel de efectivă.

Since the start of her 2016 French Open campaign, Garbiñe Muguruza is 27-0 in Slam matches when she wins 70%+ of her 1st serve points.



She’s won 72% over the fortnight. #RG18 SF Preview: https://t.co/WuMii4roGy pic.twitter.com/YA9THzKwwT — WTA Insider (@WTA_insider) June 6, 2018

LIVE TEXT Simona Halep - Garbine Muguruza, semifinale Roland Garros. UPDATE. Nici premiile în bani nu sunt de neglijat la acest meci, ba dimpotrivă. Putem numi meciul de azi ca fiind o bătălie pentru 1 milion de Euro. Semifinalistele au deja 560,000 de Euro în conturi. Finala înseamnă 1,12 milioane, iar trofeul 2,2 milioane de Euro.

LIVE TEXT Simona Halep - Garbine Muguruza, semifinale Roland Garros. UPDATE. Site-ul WTA ne întreabă dacă suntem gata de episodul 6 (?) din clasicul Halep - Muguruza în circuitul feminin. De ce 6 ? Cele două mai trebuiau să joace o semifinală în acest sezon, la Doha. Simona s-a retras însă după o accidentare, iar iberica a avut cale liberă spre finală. A pierdut ultimul act, 6-3, 4-6, 3-6, cu Petra Kvitova.

Simona Halep - Garbine Muguruza, semifinale Roland Garros! Duelul de azi începe de la scorul de 3-1 pentru Muguruza la meciurile directe jucate pe teren. Cele două nu s-au mai întâlnit din 2017, atunci când, în finala de la Cincinnati, Simona a fost absentă de pe teren. Am asistat la un 0-6, 1-6 pentru Muguruza, într-un meci care a durat 57 de minute. Iată toate meciurile directe

- 2014, turul II Wuhan: 2-6, 6-2, 6-3 pentru Muguruza

- 2015, FED Cup: 6-4, 6-3 pentru Muguruza

- 2015, optimi Stuttgart: 3-6, 6-1, 6-3 pentru Halep

- 2017, finală Cincinnati: 6-0, 6-1 pentru Muguruza

LIVE TEXT Simona Halep - Garbine Muguruza, semifinale Roland Garros. Meciul de azi nu va decide doar finalista și, probabil, marea favorită din finala de la Paris, ci și cine va fi lider WTA începând de luni. Momentan, Simona Halep a revenit pe locul 1 în clasamentul live, cu 6750 de puncte. Ea este urmată de Caroline Wozniacki cu 6745 de puncte, iar Muguruza e pe 3 cu 6550 de puncte. O victorie a Garbinei în meciul de azi ar duce-o la 7070 de puncte.

Cealaltă semifinală de la Roland Garros este una 100% americană: Madison Keys (13 WTA) dă piept cu Sloane Stephens (10 WTA), într-un meci programat de asemenea pe arena Philippe Chatrier, nu înainte de ora 17:30.