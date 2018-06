Poveste de viață impresionantă: Sloane Stephens, rivala Simonei Halep din finala Roland Garros! A pierdut două ființe dragi, era să fie refuzată la academia de tenis și a câștigat US Open venind de pe locul 83

Sloane Stephens a surprins pe toată lumea cu evoluțiile ei, iar ieri, după succesul cu Madison Keys din semifinale, am aflat și secretul care stă în spatele jocului său perfect de la Paris: ”Roland Garros este turneul meu favorit”, a spus Stephens după meci. Așadar, pe lângă cimentul ”nativ”, americanca este și o amatoare de zgură, o suprafață mai ”latină” în mod tradițional.

Simona Halep - Sloane Stephens este o finală în care avem o favorită certă, în persoana liderului WTA. Dar Stephens nu este deloc de neglijat. Dovadă în acest sens este parcursul ei până în ultimul act de la Roland Garros, unul în care a pierdut un singur set și a câștigat 12 în 6 meciuri, dar și istoricul ei de la cele mai fragede vârste și până în prezent.

Stephens are o poveste de viață impresionantă, care arată că pasiunea pentru tenis poate învinge orice obstacole, necazuri și prejudecăți.

Sloane s-a născut pe 20 martie 1993 în Plantation, Florida. Atuurile sale atletice din prezent nu reprezintă o surpriză atunci când aflăm cine sunt părinții ei: mama sa este înotătoarea Sybil Smith, iar tatăl său a fost jucătorul de fotbal american John Stephens. Sloane a avut o copilărie agitată. Tatăl ei a părăsit familia când Sloane avea doar câțiva ani, însă după câțiva ani a revenit alături de fiica ei și Sybil Smith. În 2009, o tragedie a lovit familia Stephens, atunci când John a murit în urma unui accident rutier

Sloane a avut primul contact cu tenisul la 8 ani, atunci când mama ei și tatăl vitreg, Sheldon Farrell i-au făcut cunoștință cu sportul alb. La 14 ani, Stephens a trăit o nouă tragedie în familie. Tatăl ei vitreg a murit de cancer.

Pasiunea lui Sloane pentru tenis a continuat să crească, iar mama ei, conștientă că fiica poate ajunge cineva în acest sport, a dus-o la o academie de tenis. Odată ajunsă aici, surpriză, ”specialiștii” nu i-au dat nicio șansă: ”Când aveam 11 ani, mama m-a dus la o academie de tenis. Unul dintre directorii de acolo i-a spus mamei că aș fi norocoasă dacă aș fi primită la Divizia a II-a, categorie inferioară. Ulterior, nu numai că am fost primită la primul nivel, dar am obținut o bursă.”, povestește Sloane pentru ESPN.

Stephens a intrat abrupt în tenisul mare: a învins-o pe Serena la Australian Open, iar apoi a intrat în conflict cu legenda americană.

În 2013, pe când avea 19 ani, Stephens a ajuns până în semifinale la Australian Open. În spectaculosul ei parcurs de atunci, una dintre victime i-a fost chiar legenda Serena Williams. Între cele două a apărut un conflict rece. La câteva luni după ce învins-o pe Serena, Sloane a acordat un interviu pentru ESPN în care s-a plâns de purtarea fostului lider mondial. "Nu a mai vorbit cu mine de atunci, am salutat-o, nu mi-a răspuns și acest lucru ar trebui să spună cine e de fapt, de la cuvinte frumoase înainte de meci mi-a dat unfollow pe Twitter. Toată lumea spune că e prietenoasă, dar nu e așa", spunea ea în 2013. Serena nu a comentat niciodată declarațiile lui Sloane.

Serena Williams i-a ”răspuns” lui Sloane în 2017 cu o eleganță mai mult decât desăvârșită, felicitând-o pentru accederea în finala de la US Open: ”Nu există cuvinte pentru a descrie cât de mândră şi cât de fericită sunt pentru Madison Keys şi Sloane Stephens că au ajuns în finala US Open” a scris Serena pe Twitter.

There are NO words to describe how proud and how happy I am for @Madison_Keys keys and @SloaneStephens for making the US open finals.