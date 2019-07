România, istorie la Wimbledon: imagini de colecție, de la Ilie Năstase, la Simona Halep

Simona Halep în finala de la Wimbledon 2019 ne-a făcut pe toți mândrii că suntem români datorită pasiunii, dedicării și muncii asidue care au ajutat-o să câștige. Simona a primit felicitări de la foarte multe personalități, atât din lumea sportului, cât și din lumea mondenă.

Simona Halep la Wimbledon 2019

Simona Halep a câștigat turneul de Mare Șlem de la Wimbledon, după ce a învins-o pe Serena Williams în finală, cu scorul de 6-2, 6-2.

Halep a început meciul în forță, având un răspuns la absolut toate tentativele ofensive ale americancei. Serena a fost obligată să forțeze primul serviciu, fiind autoarea unor ratări, mingea depășind spațiul de serviciu cu zeci de centimetri.

Primele patru game-uri au adus o situație unică. Americanca nu izbutise nicio lovitură câștigătoare, în timp ce Simona nu avea nicio eroare neforțată. Românca a folosit inteligent întreaga suprafața a trenului, a speculat urcările neinsiprate la fileu ale adversarei, reușind câteva passing-uri de efect și ducând scorul la 4-0.

Setul secund a demarat sub semnul echilibrului. Ambele jucătoare și-au câștigat primele două jocuri de serviciu. Simona a continuat să servească la cote uluitoare, iar defensiva a avut pe alocuri accente eroice. Americana și-a pierdut treptat din vitalitate, fiind epuizată de jocul de metronom al Simonei.

Cel mai tensionat game a fost cel cu numărul 7 al setului secund. Halep l-a tranșat cu o lovitură magică, un forehand perfect în lung de linie.

Simona Halep - Declarații după câștigarea trofeului la Wimbledon 2019

După ce a ridicat marele trofeu,jucătoarea din România a ținut un discurs în fața spectatorilor din tribune.

„Nu am jucat niciodată un meci mai bun. A fost cel mai bun din carieră. Îi mulțumesc Serenei. A reușit să mă inspire de fiecare dată. A fost onoare să joc în fața lojei regale. Nu am cuvinte să exprim ceea ce simt acum”, a spus Halep în aplauzele oamenilor.

„Am avut emoții mari înaintea meciului. Stomacul meu nu a fost deloc în regulă, dar am intrat pe teren și am oferit tot ce am avut. Este ceva special. A fost visul mamei mele. Spunea că dacă vreau să fac ceva în tenis, este să câștig finala la Wimbledon. Vreau să îi mulțumesc pentru tot!”, a mai spus jucătoarea noastră.

Jucătoarea româncă a primit un cec de 2.350.000 lire sterline şi 2.000 de puncte, iar Williams s-a ales cu 1.175.000 lire şi 1.300 de puncte WTA.

Simona Halep, care a jucat a cincea finală de Grand Slam, după trei la Roland Garros şi una la Australian Open, s-a impus în faţa uneia dintre cele mai bune jucătoare din istoria tenisului.

Istoria românilor la Wimbledon

Ilie Năstase la Wimbledon 1972

După finala de la Wimbledon 2019, Ilie Năstase a declarat că se simte mândru pentru că Simona Halep l-a răzbunat după ce acesta a pierdut două finale acolo în 1972, cu Stan Smith (SUA) şi 1976, cu Bjorn Borg (Suedia).

"Îmi pare foarte bine că Simona a câştigat acolo, m-a răzbunat, ca să zic aşa, după cele două finale pe care le-am pierdut la Wimbledon în '72 şi '76. Dar atunci pentru mine aşa a fost să fie. Nu mai are rost să mă gândesc la finalele alea. Bucuria mare este că Simona a reuşit să se impună în faţa Serenei şi să câştige al doilea său Grand Slam din carieră", a spus Năstase.

Nastase, "Nasty" pentru străinii cărora numele românilor le-au fost întotdeauna imposibil de pronunțat, s-a consacrat cu adevărat în prim-planul tenisului mondial în 1969. Alături de prietenul Ion Țiriac a dus România până în finala Cupei Davis. Au urmat alte două finale consecutive, în 1970 și 1971, însă, din nefericire, toate au fost pierdute. Tot în 1969 a venit și prima mare victorie în circuitul mondial, atunci când l-a învins pe Stan Smith în cadrul competiției de la Stockholm.

La capitolul Grand Slam, românul se mândrește, la simplu, cu două victorii (US Open - 1972 și Roland Garros - 1973) și alte trei finale (Roland Garros - 1971, Wimbledon - 1972 și Wimbledon 1976), la dublu, cu trei finale câștigate (Roland Garros - 1970, Wimbledon - 1973 și US Open - 1975) și două pierdute (Roland Garros - 1966 și Roland Garros 1973), iar la dublu mixt cu două victorii (Wimbledon - 1970 și Wimbledon - 1972) și o finală pierdută (US Open - 1972).

"Cel mai mare avantaj al meu a fost că am fost natural tot timpul. Și chiar și atunci când pierdeam, făceam tot ce voiam eu, jucam cum voiam, făceam spectacol. Mă întreba cineva care a fost cel mai bun meci din cariera mea. Am răspuns că a fost o finală de la Wimbledon pe care am pierdut-o. În finala aia am făcut tot ce am vrut eu și meciul a fost decis în câteva mingi", a declarat Ilie Năstase.

Turnee de Grand Slam:

Învingător simplu:

– US Open 1972, I. Năstase vs. Arthur Ashe 3-6, 6-3, 6-7, 6-4, 6-3

– Roland Garros 1973, I. Năstase vs. Nikola Pilic 6-3, 6-3, 6-0

Învingător dublu:

– Roland Garros 1970, rezultat Ilie Năstase & Ion Țiriac vs. Arthur Ashe & Charles Pasarell 6-2, 6-4, 6-3

– Wimbledon 1973, rezultat Ilie Năstase & Jimmy Connors vs. John Cooper & Neale Fraser 3-6, 6-3, 6-4, 8-9(3), 6-1

– US Open 1975, rezultat Ilie Nastase & Jimmy Connors vs. Tom Okker vs. Marty Riessen 6-4, 7-6

Învingător dublu mixt:

– Wimbledon 1970, rezultat Ilie Năstase & Rosemary Casals vs. Olga Morozova & Alex Metreveli 6-3, 4-6, 9-7

– Wimbledon 1972, rezultat Ilie Năstase & Rosemary Casals vs. Evonne Goolagong Cawley & Kim Warwick 6-4, 6-4

Finalist simplu:

– Roland Garros 1971, Jan Kodes vs.I. Năstase 8-6, 6-2, 2-6, 7-5

– Wimbledon 1972, Stan Smith vs.I. Năstase 4-6, 6-3, 6-3, 4-6, 7-5

– Wimbledon 1976, Bjorn Borg vs. I. Năstase 6-4, 6-2, 9-7

Finalist dublu:

– Roland Garros 1966, rezultat Clark Graebner & Dennis Ralston vs. Ilie Năstase & Ion Țiriac 6-3, 6-3, 6-0

– Roland Garros 1973, rezultat John Newcombe & Tom Okker vs. Ilie Năstase & Jimmy Connors 6-1, 3-6, 6-3, 5-7, 6-4

Finalist dublu mixt:

– U.S. Open 1972, rezultat Ilie Năstase & Rosemary Casals vs. Margaret Smith Court & Marty Riessen 6-3, 7-5

Horia Tecău la Wimbledon 2015

În 2015, românii s-au mândrit și atunci cu un alt campion din lumea tenisului când Horia Tecău a câștigat în proba la dublu din finala Wimbledon 2015. Perechea Horia Tecău/Jean-Julien Rojer(România/Olanda), cap de serie numărul 4 a câştigat turneul de la Wimbledon.

Cei doi s-au impus în proba dublu, după ce au învins în finală cuplul Jamie Murray/John Peers (Marea Britanie/Australia), favorit 13, scor 7-6 (5), 6-4, 6-4, după o oră şi 52 de minute.

Aceasta a fost prima victorie majoră pentru român în proba de dublu, el fiind campion la dublu mixt, în 2012, la Openul australian.

Tecău a mai jucat finala de la Wimbledon în 2010, în 2011 şi în 2012, împreună cu suedezul Robert Lindstedt, ei fiind învinşi de fiecare dată de cuplurile Jurgen Melzer/Philipp Petzschner (Austria/Germania), Mike Bryan/Bob Bryan (SUA), respectiv Jonathan Marray/Frederik Nielsen (Marea Britanie/Danemarca).

Horia Tecău este al doilea român câştigător la Wimbledon la dublu masculin, după Ilie Năstase.

La conferința de presă, noii campioni au alternat între seriozitatea specifică și detașarea normală de după o astfel de performanță, declarând că vor petrece pe măsura efortului depus și a trofeului proaspăt câștigat. Întâi a vorbit Horia, care și-a reamintit de cele trei finale pierdute anterior.

„Sunt foarte fericit. A fost dificil din punct de vedere emoţional să pierd acele finale, pentru că am câştigat aici de două ori ca junior și îmi doream să mă impun la seniori. A fost greu faptul că am pierdut trei finale şi extraordinar că am ajuns în a patra. Pentru noi au fost două săptămâni extraordinare, cu câteva meciuri dificile. Am avut emoţii în această dimineaţă, îmi doream să abordez meciul cum trebuie, să profit de şanse, să joc aşa cum îmi doresc şi să mă bucur de finală”, a declarat Tecău

Sursă foto : profimediaimages.ro, hepta.ro